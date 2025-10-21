中央稱水庫蓋光電板可用7年？王育敏拿管理辦法打臉：只能3年

國民黨立委王育敏今在立法院質詢行政院長卓榮泰，指「水庫蓄水區使用管理辦法」規範許可使用的期限不得超過3年，批中央違法。（王育敏辦公室提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對在民生水庫上蓋水面型光電板可能造成汙染的議題，國民黨立委王育敏今在立法院質詢行政院長卓榮泰，指「水庫蓄水區使用管理辦法」規範許可使用的期限不得超過3年，卓回應，「我們核准第一期是7年」，王育敏說，那就是違法，卓榮泰和經濟部長龔明鑫異口同聲的說：「不可能違法！」

卓榮泰、龔明鑫均稱「不可能違法」

王育敏表示，嘉義的蘭潭水庫與涉及到嘉、南的曾文水庫，都是在地方議會和民眾強力反彈之後，才終止民生水庫要蓋光電板的計畫，為什麼民眾對於民生用的水庫蓋光電板反彈會這麼的強烈？

卓榮泰：一直在監測水質安全 目前水質是可控的

卓榮泰回應，大家希望在保護環境之外，第一優先的是自己喝的水的水質要能夠安全，他以前曾說過，沒有辦法處理水質問題的話，那水庫上面做光電板的工作，我們就勢必做不下去。而目前看起來，包括環境部整個清洗的過程並沒有用到不當的一些清潔用品，也持續一直在監測水質的安全，目前來看水質是可控的。

卓榮泰表示，但我們要進一步讓國人更有信心，所以像台南烏山頭第二期就停下來了，只要地方政府有提出這種異議的聲音，中央會先和地方溝通，在沒有取得共識之前，不會貿然再增加在大型的水庫上。

王育敏拿出「水庫蓄水區使用管理辦法」，指該辦法對水庫的源頭做了非常高強度的一個管理，除了在水庫上放浮具、船筏行駛、放生魚類水產物都不行，民眾當然覺得不可以放光電板。但卓榮泰解釋，以國際例子來說，美國、德國、日本、韓國都有類似的，而以他們的標準和我們相較，我們絕對不會落後給他們。

但卓榮泰這番話遭王育敏反嗆，「你如果要這樣子講，我就要說，那世界各國有核電，為什麼我們要把核能通通都停下來？」講這個你們就引用國際的例子，但講到核能就說台灣有我們自己的考量。

王育敏進一步指出，「水庫蓄水區使用管理辦法」第20條規範：許可使用的期限不得超過3年。請問中央現在關於水庫核准是幾年？可以使用20年，經濟部是怎麼違法，突破這一個管理的辦法，是用了哪一個法來凌駕這樣的管理辦法？ 卓榮泰回應，「我們核准第一期是7年」王育敏說，那也違法，只能3年啊！卓榮泰和龔明鑫異口同聲的說：「不可能違法！」

王育敏強調，這個許可使用年限就是不得超過3年，怎麼會沒有違法？你的7年就超過3年了，怎麼沒有違法？龔明鑫強調，沒有沒有，這是地方政府核定的。王說，除非蓋的是一個永久性的設施，許可的年限可不受3年的規定，請問光電板是永久性設施嗎？龔明鑫回答「是啊，它是很長期的」。

王再問，浮動式的光電板是永久性的設施嗎？你們自己違法都不知道？除非中央另立專法，規範光電板設在水庫上面突破了現行的管制跟規定。卓榮泰強調，經濟部現在與地方政府合訂的，就是用7年來做標準，但王育敏堅持，這就是違法。

卓榮泰強調，光電板絕對不是一個臨時性搭上去的，它是相當堅固的。王育敏質疑，一個丹娜絲颱風吹翻了多少的光電板？王要求中央給她一份檢討報告，卓榮泰則允諾請經濟部來說明。

卓榮泰表示，現有的我們會持續加強水質的監測，那未來的如果沒有消除地方的疑慮，且我們對水質監測沒有更有效直接的方式的話，那這個政策的討論我們會慎重來檢討。

