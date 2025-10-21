賴總統︰台美關稅談判不涉及匯率 爭取不疊加、最惠國待遇

賴清德參加台灣國際五金工業展，表示對美關稅談判近期有望突破。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統賴清德今天在台中國際會展中心的「2025台灣國際五金工業展暨工具博覽會」表示，目前台灣的中小微型企業遭遇到許多困難，手工具機業也不例外，他強調，台灣跟美國關稅談判並沒有涉及匯率，但是政府的責任就是要穩定匯率，目前暫行關稅20%要進一步地降低，另外不疊加，232條例相關也可以得到最惠國待遇，朝這個方向談判，相信在不久的未來應該會有結果出來，「對美的關稅談判，近日應該會有很好的進展」。

「2025台灣國際五金工業展暨工具博覽會」今天在台中會展中心舉行，賴清德表示，台灣中小企業包括手工具機，面臨到地緣政治風險、供應鏈重組、綠色轉型壓力、美國關稅政策，還有匯率波動等挑戰，政府一定會一一克服這些挑戰，開拓一個更好的產業發展空間，更指出，對美的關稅談判，近日應該會有很好的進展。

賴清德參加台灣國際五金工業展，表示對美關稅談判近期有望突破（記者廖耀東攝）

賴清德表示，這次台灣跟美國關稅談判並沒有涉及匯率，但是政府的責任就是要穩定匯率，改善台灣的投資環境，讓業界可以立足台灣、佈局全球、行銷全世界。

賴清德強調，政府秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全四個原則談判，希望不僅僅是平衡台美貿易逆差，也希望藉此可以深化台灣跟美國的經貿合作，讓台灣的經濟產業可以更進一步的發展，結果也是業界大家的期待，相信在不久的未來應該會有結果出來，繼續奮鬥發展。

賴清德指出，立法院已經通過930億元的關稅影響支持方案，但是930億元的方案裡面主要幫助受影響企業在幾個方面：第一是金融支持，不管是信保基金、信保支持、利息減免，一定會做；第二鼓勵研發升級；第三是開拓國際市場，未來政府也有經費，除了幫助在國內進行展覽，如果要去參加國際性的展覽也會來幫忙；另外就是穩定就業。

最後賴清德強調，目前政府積極投資「人工智慧新十大建設」，分三個面向，第一基礎建設、第二關鍵技術，第三是希望把人工智慧運用在各行各業裡面，在全智慧化時代來臨的時候，屹立不搖。＃

