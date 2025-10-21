他到日本玩過馬路 看到「這一事」好吃驚

日本的交通環境常被討論。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本的交通環境常被討論，一名到日本旅遊、來自土耳其的20多歲大學生凱馬爾（化名）抵達日本時，最令他感到驚訝的，是馬路上的交通秩序，當行人要過馬路時，即使只有一點空隙，汽車也會完全停下來讓人先走。讓他直言：「在我自己的國家，這是完全無法想像的事。」

根據日媒《Hotosena》的報導，對凱馬爾來說，看到有行人時車子會立刻平順停下的場面，簡直令人難以置信、震撼不已，這樣的經驗，也深刻改變了凱馬爾對日本的印象。

凱馬爾說：「我心想，日本的交通規則真的很嚴謹。同時，也覺得這是一個重視行人、安全性很高的國家。」

此外，凱馬爾還分享了另一個讓他印象深刻的經驗。他說：「當我身為行人走在路上時，常常能感受到駕駛們時時留意周圍的行人。正因如此，我覺得能很安心地在路上行走。」

不只是遵守交通規則，日本的駕駛也不忘體諒行人。這種對他人的貼心態度，讓凱馬爾深受感動。他坦言：「我認為，日本的交通環境可以說是世界第一，真的非常安全。」

