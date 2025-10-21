提備案給輝達僅剩3天！北市府：圓山花博不在考量範圍

台北市產業發展局局長陳俊安今（21）日在財建委員會產發局工作報告後表示，這次市府會提供4、5塊台北市的土地讓輝達參考，不過花博底下有圓山遺址的貝塚，因此本次不會提供圓山這塊地給輝達選擇。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達進駐北士科T17、18屢屢碰壁，台北市府必須在24日前向輝達提供其他備案。台北市產業發展局局長陳俊安今（21）日在財建委員會產發局工作報告後表示，這次市府會提供4、5塊台北市的土地讓輝達參考，不過花博底下有圓山遺址的貝塚，因此本次不會提供圓山這塊地給輝達選擇。

今天財建委員會進行工作報告，距離市府、經濟部向輝達提備案期限，只剩下倒數3天，議員洪婉臻詢問最新進度。產業發展局長陳俊安指出，在松南、花博、T12部分，輝達在首次提出需求書時都有進行盤查過，當時他們最終選擇T17、18，近期新聞報導上出現的大同私人土地，該部分輝達也有在台灣委請土地媒合的公司協助，這部分如果彼此商業有一些往來，由他們自行聯繫。

洪婉臻批評，該回答長篇大論卻畫不到重點，李四川副市長昨天跟媒體說「輝達要選址『他游刃有餘』」，所以現在市府現在是要從從容容啊，應該告訴她方向在哪。陳俊安則回應，他們有把相關需求都彙整給輝達，但是因為需求書上面有載明屬於公司相關的營業秘密，在他們確定選址在哪之前，根據需求書上的協議，相關的資料沒有辦法跟議員說明。

議員陳賢蔚也提到，T12確認無法公辦都市更新，唯一的辦法是市府取得用地跟私地主買地，不過李四川副市長說私地主僅剩三四位，市府應該要公開說明鄰地的整合狀況如何？否則整合時出狀況，又發生釘子戶問題該怎辦？陳俊安說明，目前T12有四塊基地，北市府有一塊，三塊中兩塊是單一地主，有一塊土地的確所有權人複雜，現階段複雜的這一塊，已經整合成兩至三個小團體，並且簽署委託書，授權土地溝通。

會後媒體詢問，日前傳出圓山園區原本是輝達最屬意的地。對此，陳俊安說，當時輝達考量包含航高，但是輝達總部的建物不會蓋太高，但是圓山底下的文資問題，如果試掘後發現真的有文資，像是之前台積電在嘉義蓋廠發現文資停工兩年，輝達無法承擔挖下去之後停工的風險。

陳俊安也說明，因此圓山園區儘管不在這一波需求名單，但是花博的會展特定專用區在民國119年，現有的合約到期之後，民國120年之後都會有開發計畫，所以必須先了解下面有多少文化資產？若遇文資該怎麼保存？目前挖掘計畫在8月送審後，還要報文化部審查，預計抓年底之前會有一個期中報告。

