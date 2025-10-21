機械公會慶80週年 秘書長許文通：上有鍋蓋下有鐵板 客製化突圍找出路

臺灣機械工業公會秘書長許文通說，機械出口要有客製化才接到訂單。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕臺灣機械工業公會在台中烏日舉行80週年國際高峰論壇，邀集德國、日本及國內教育界探討產業出路與人才培育，臺灣機械工業公會秘書長許文通說，工具機高階五軸機出口受日本匯率影響，中低階機又被中國低價競爭，「上有鍋蓋、下有鐵板」夾殺、出口產值年衰近7%。

不過，公會強調，今年1-9月整體產業機械出口值，逆勢成長約6%，半導體、木工及食品機械要有客製化，依國外客戶需求進行差異化改變，不受匯率影響才接到訂單。

臺灣機械工業公會在台中烏日舉辦80週年論壇。（記者黃旭磊攝）

臺灣機械工業公會說，依據海關出口統計資料，今年1到9月台灣工具機總出口值達15億2158萬美元，較去年同期減少6.4%，而中國大陸占總出口27.1%、排名第一位，較去年同期減少10.5%，美國排名第二占出口16.2%，較去年同期減少1.2%。

許文通表示，引用程泰集團會長楊德華「上有鍋蓋、下有鐵板」說法，日幣從2021年至今貶值達48%，台幣僅貶值6-7%，差距超過40％，等於是日本工具機打6折在賣給客戶，出口用美金報價，「日本高階機幾乎都比台灣便宜」。

許文通說，中低階台灣設備以性價比聞名，售後服務做得好，但中國國際佈局併購歐洲企業，吸引外商設廠提升品質，尤其中國鋼價價格僅台灣的1/3，成本相當低，銷往東南亞的中低階機訂單是搶不過中國的。

許文通強調，台灣機械出口「餅縮小了」，不能在用性價比了，匯率改變就會變成劣勢，要有差異化及客製化，吸引客戶重新報價讓同業無法競爭，舉例來說，產業機械出口值成長約6%，半導體、木工及食品機械客製化，目前訂單都可接到明年第1、2季。

