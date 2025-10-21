矽晶圓族群股價強漲 台勝科等三檔亮燈漲停

矽晶圓族群今天表現搶眼，在資金簇擁下，嘉晶、台勝科、合晶盤中股價皆亮燈漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓族群今天表現搶眼，在資金簇擁下，嘉晶（3016）、台勝科（3532）、合晶（6182）盤中股價皆亮燈漲停，環球晶（6488）盤中股價最高達546元、漲幅逾9％。

成熟製程矽晶圓仍處庫存去化中，業界認為，在中國大肆擴產矽晶圓的衝擊下，台灣供應商目前仍存在競爭力壓力，隨著記憶體等市況緩步回溫，各家廠商營收漸爬升，但成長幅度有限，有的甚至衰退。

環球晶9月自結營收59.03億元，月增33.33％、年增14.6％，創近21個月新高；第三季營收為144.93億元，季減9.46％、年減8.67％，為近19季新低；台勝科9月自結營收10.46億元，月增1.56％、年增2.44％，第三季營收30.88億元，季增3.2％、年增1.26％，為今年單季高點。

合晶9月自結營收8.9億元，月增6.33％、年增10.26％；第三季營收25.63億元，季增3.34％、年增7.81％，為近2年單季新高；嘉晶9月自結營收3.35億元，月增4.56％、年減4.32％，第三季營收9.75億元，季增2.16％、年減7.52％。

