賴總統承諾不管誰當選台中市長 都要讓會展中心二期完成興建

總統賴清德要現場三位藍綠中市長可能參選人要承諾繼續興建會展二期工程。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國際會展中心今天試營運並且舉辦「2025台灣國際五金工業展暨工具博覽會」，總統賴清德在開幕致詞表示，台中國際會展中心一期台中市政府主辦，未來還有第二期，他承諾中央一定會大力支持第二期順利完成，他還愉快要現場3位要參選中市長的民進黨立委何欣純、國民黨的立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔，一同共同承諾，不管誰當選都要如期第二期工程，現場笑聲不斷。

總統賴清德表示，他很高興參加「2025台灣國際五金工業展暨工具博覽會」，這屆的主題是「Team Taiwan—攜手打造台灣製造新韌性」，從這個展覽，可以看得出來中央和地方、政府和產業界，共同推動「台灣製造」更上一層樓這樣的決心，同時也希望再次擦亮「台灣製造」這塊重要的品牌。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，台中國際會展中心是由前市長林佳龍規劃設計，他讚揚盧秀燕上任之後繼續推動，不因為是前任市長規劃就放在一邊，該動工就該動工、該完工就該完工，也拿出了近90億元的資金，全力建設這個會館，他非常感謝，也感謝外貿協會董事長黃志芳率領的外貿協會，進場承擔會展領域的工作，兩個月內裝花了4.5億元，如期趕工在今天可以開館。

圖為楊瓊瓔（左一）江啟臣（左二）與何欣純（右五）。（記者廖耀東攝）

賴清德表示，第一期工程主要是台中市政府負責，還有第2期工程，也有規劃兩個館，他在這裡承諾中央一定會大力支持第二期順利完成。

隨即他話鋒一轉，展現幽默，看看台下的來賓，今天剛好未來台中市長參選人應該都在場，有何欣純、江啟臣、楊瓊瓔，此時現場哄堂大笑，賴清德表示，這些都可能人選，讓大家共同許一個承諾，不管誰當選都要如期進行第二期工程，中央一定大力協助，讓台中業界有更好的展覽館，開啟工業的發展，大家一起來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法