台積電上榜！外媒點名「2檔頂級AI股」現在最值得買進

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導，人工智慧（AI）有望在未來持續為投資人帶來可觀收益，投資這個領域並不需要冒險押注高風險的股票，推動這場AI革命的，其實是科技界最具主導地位的企業。以下2檔是目前估值仍合理、適合在10月納入投資組合的頂級AI股票。

1.台積電（TSMC）

這家全球領先的晶片製造商，是目前最值得考慮買進的「無腦標的」。台積電的股價今年以來已上漲約50%，延續了多年來為股東帶來超越市場表現的傳統。台積電身處極具利潤的產業鏈環節，為輝達（NVIDIA）與超微（AMD）等頂尖晶片設計商代工生產晶片。這些公司專注於設計全球最先進的晶片，而台積電則負責投資昂貴的製造設備，幫助它們實現戰略目標。

管理層預期，到2029年公司營收將以年均複合成長率20%的速度持續增長。台積電的晶片應用範圍涵蓋消費電子、智慧型手機及高效能運算（HPC），但目前AI晶片才是推動最大需求增長的領域。公司預估，未來幾年AI相關營收將以年均40%以上的速度成長。

儘管今年股價大漲，但以2026年獲利預估計算，台積電的預估本益比僅約24倍，仍具吸引力。這樣的估值搭配強勁成長動能，預期能在未來五年持續為股東帶來優異報酬。

2.Meta

Meta Platforms（META）已成為AI競賽中的主要玩家之一。公司大舉投資AI基礎設施，以支撐旗下產品與服務的成長，包括社群媒體應用、AI驅動的廣告技術，以及與雷朋（Ray-Ban）合作開發的AI智慧眼鏡。

Meta最大的優勢在於其龐大的用戶規模，全球近半數人口都在使用Facebook或Instagram。這為公司帶來穩定的廣告收益與可觀利潤，讓其能不斷投入AI資料中心與晶片研發。根據Yahoo! Finance資料，分析師預期Meta今年營收將成長19%至1960億美元，每股盈餘則成長18%至28.19美元。

公司持續加大資本支出，全年度資本支出可能高達720億美元，以支援AI計畫與業務營運。這些投資已見成效，AI優化的廣告技術讓廣告投放更精準，也推升了整體廣告收入。

執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）將2026年重點放在擴大AI研發團隊，打造Meta超級智慧實驗室，加速AI模型與產品的開發。Meta財務長Susan Li在第二季財報會議中表示，這些投資將進一步擴展Meta的潛在市場，「我們預期目前的大規模AI投資，將使公司能持續利用AI進展，延伸既有優勢，並在未來幾年開啟全新的商機。」

Meta是一家現金充沛的科技巨頭，正透過AI進一步提升企業價值。札克伯格顯然決心讓Meta成為領先的AI公司，而目前股價估值尚未完全反映其潛力。以華爾街2026年獲利預估計算，Meta的預估本益比僅約24倍，對長期投資者而言仍具吸引力。

