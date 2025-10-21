三陽PE3增程電動機車亮相 「以油充電」總續航325公里

三陽（2206）今日正式發表全新世代的SYM「PE3增程電動車」，以「以油充電、全時電驅動」為核心設計理念，打造新一代增程式電動機車，消除目前電動車里程焦慮，三陽董事長吳清源表示，PE3是把燃油車和電動車加在一起，一加一大於二的概念，也是機車全面電動化前最務實的解決方案。（三陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）今日正式發表全新世代的SYM「PE3增程電動車」，採「以油充電、全時電驅動」為核心設計理念，打造新一代增程式電動機車，消除目前電動車里程焦慮，三陽董事長吳清源表示，PE3是把燃油車和電動車加在一起，一加一大於二的概念，也是機車全面電動化前最務實的解決方案。

吳清源表示，PE3如果把它叫電動車的話，這一部車可以解決所有的里程焦慮，如果把它叫成燃油車，它是全球油耗最好的機車。

三陽「PE3增程電動車」 配備中油1.5kWh電池，根據實測試算，只以電池行駛下的純電模式可行駛約58公里；油箱容量為3公升，1公升汽油如以油發電模式，每公升燃油續航里程達89公里，綜合計算在加滿油（3公升）及電池已充滿電狀況，PE3的總續航里程可達約325公里。

三陽表示，「PE3增程電動車」有4大亮點：

1、ISG 智慧整合啟動發電系統：啟動馬達與發電機合一，當電量降至40%時自動啟動發電，以油充電模式，全程無痕切換。不僅確保舒適寧靜的騎乘體驗零中斷，更提升能源轉換效率與引擎靜肅性。

2、軟碳鋰三元電池模組：採用高能量密度電芯與穩定化管理策略，使電池壽命可達10年以上，固定區間充放電機制有效降低熱衰退，兼具高安全性與量產性。

3、多元充電模式，無須換電：除了以油發電，快速儲能模式外，PE3支援110V/220V家用插電充電，不需月租、不受換電站限制。未來與中油合作導入充電槍方案，善用現有隨處可及的中油加油站服務網，達成「隨處可充、無需等待」的便利補能模式。

4、側掛馬達高效率驅動：新式側掛馬達配置兼顧動力輸出與車身重心平衡，最高時速可達時速75公里。在綠牌級距下展現白牌級性能，實現「輕量×強勁×靜肅」的特質。

三陽認為，電動機車現在面臨營運成本過高，雙電池系統難獲利，換電站模式投資龐大、維護成本高、難以持續的困境，消費者也面臨里程焦慮、月租費負擔等痛點。

吳清源表示，PE3技術的誕生，讓節能且使用情境便利的電動車不再只是理想，而是一種能被大眾真實採用的選擇，「我們相信，唯有務實創新，才能讓綠色移動真正成為日常。」

