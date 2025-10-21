分析師：稀土類股有望成為川普政府下一波收購標的

近月來，跟隨川普政府「入股企業」的策略，已成為市場上熱門的投資方向，不少投資人因此賺了不少錢。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近月來，跟隨川普政府「入股企業」的策略，已成為市場上熱門的投資方向，不少投資人因此賺了不少錢。現有分析師認為，部分稀土類股有望成為川普政府下一波投資標的。

美媒《Marketwatch》報導，為了促進美國稀土產量的提升，川普政府先前已入股美國最大的稀土礦商 MP Materials、加拿大礦商 Lithium Americas 及 Trilogy Metals。這些公司自川普政府入股後，股價均已翻倍。

美國投資銀行William Blair分析師丁曼（Neal Dingman） 近期在給客戶的報告中指出，他認為這些稀土股仍具可觀上升空間，並預期川普政府將在短期內對其他稀土公司提供更多資金支持。他表示，若政府進一步入股或提供財務支援，稀土股可能再迎來新一波漲勢。

丁曼將United States Antimony列入川普政府潛在投資目標，原因是該公司主要生產用於國防與半導體的銻元素，該公司股價在過去3個月已漲近3倍。

除 United States Antimony 外，丁曼認為川普政府潛在投資標的還包括 American Resources、USA Rare Earth 與 NioCorp Developments 等公司。其中，NioCorp 的子公司 Elk Creek Resources 今年 8 月獲美國國防部 1000 萬美元補助，用於建立美國首條從礦石到合金的鈧供應鏈。

對於相關報導，United States Antimony與American Resources均拒絕置評，而USA Rare Earth尚未回覆媒體置評請求。

白宮則回應表示，除非官方正式宣布，否則關於政府可能入股的消息都只是猜測。

