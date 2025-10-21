自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

分析師：稀土類股有望成為川普政府下一波收購標的

2025/10/21 13:20

近月來，跟隨川普政府「入股企業」的策略，已成為市場上熱門的投資方向，不少投資人因此賺了不少錢。（法新社）近月來，跟隨川普政府「入股企業」的策略，已成為市場上熱門的投資方向，不少投資人因此賺了不少錢。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近月來，跟隨川普政府「入股企業」的策略，已成為市場上熱門的投資方向，不少投資人因此賺了不少錢。現有分析師認為，部分稀土類股有望成為川普政府下一波投資標的。

美媒《Marketwatch》報導，為了促進美國稀土產量的提升，川普政府先前已入股美國最大的稀土礦商 MP Materials、加拿大礦商 Lithium Americas 及 Trilogy Metals。這些公司自川普政府入股後，股價均已翻倍。

美國投資銀行William Blair分析師丁曼（Neal Dingman） 近期在給客戶的報告中指出，他認為這些稀土股仍具可觀上升空間，並預期川普政府將在短期內對其他稀土公司提供更多資金支持。他表示，若政府進一步入股或提供財務支援，稀土股可能再迎來新一波漲勢。

丁曼將United States Antimony列入川普政府潛在投資目標，原因是該公司主要生產用於國防與半導體的銻元素，該公司股價在過去3個月已漲近3倍。

除 United States Antimony 外，丁曼認為川普政府潛在投資標的還包括 American Resources、USA Rare Earth 與 NioCorp Developments 等公司。其中，NioCorp 的子公司 Elk Creek Resources 今年 8 月獲美國國防部 1000 萬美元補助，用於建立美國首條從礦石到合金的鈧供應鏈。

對於相關報導，United States Antimony與American Resources均拒絕置評，而USA Rare Earth尚未回覆媒體置評請求。

白宮則回應表示，除非官方正式宣布，否則關於政府可能入股的消息都只是猜測。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財