焦點股》臻鼎：台灣PCB大展秀實力 股價帶量攻漲停

臻鼎今日帶量強漲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕第26屆「台灣電路板產業國際展覽會」（TPCA Show 2025）即將在明日登場，全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）首度參展秀實力，隨著產業邁向「PCB半導體化」的新階段，臻鼎持續深化AI與高階應用佈局，臻鼎股價在修正多日後，今日帶量攻擊，盤中一度攻上漲停板，一口氣收復各短期均線。

截至12:18分左右，臻鼎股價亮燈漲停，漲停價165元，成交量逾2.01萬張，較昨日全天成交量4628張大增。

臻鼎9月合併營收為193.62億元，月增32.15%，年增0.13%，創下歷年同期次高，第3季合併營收達473.66億元，季增23.98%，年減6.41%，但若以美元計算，第3季合併營收則年增0.63%，累計前3季合併營收達1256.52億元，年增8.76%，刷新歷年同期新高紀錄。展望第四季，隨著旺季效應持續發酵，加上IC載板與伺服器/車載/光通訊客戶訂單陸續貢獻，第四季營運表現將延續過往季節性走勢，站上今年高峰。

臻鼎指出，公司持續深化AI高階應用佈局，於2025年與2026年投入每年新台幣300億以上的資本支出，為快速成長的AI 應用市場提供涵蓋伺服器、光通訊、人形機器人、及邊緣AI裝置等多領域的全方位PCB解決方案。隨著AI伺服器（包含GPU與ASIC平台） 及光通訊領域訂單動能顯著增強，加上IC載板需求升溫，明年將是臻鼎邁入下一階段成長的關鍵年。

