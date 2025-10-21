機械公會80歲遇關稅 理事長莊大立：工業之母拼突破難關

臺灣機械工業同業公會理事長莊大立說，台灣今年工具機出口產值，跟去年相比衰退近7%，期待景氣好轉。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕臺灣機械工業公會80週年國際高峰論壇，今天在台中烏日臻愛花園酒店舉行，論壇邀請業界交流AI人工智慧、淨零永續、無人機及技職教育趨勢，公會理事長莊大立說，受到關稅與匯率等衝擊，台灣今年工具機出口產值，跟去年相比衰退近7%，期待景氣能夠好起來。

論壇從今天上午10時進行到下午4時半，陸續發表機械產業邁向AI智造與淨零永續等10篇論述，經濟部次長何晉滄、臺灣機械工業同業公會理事長莊大立、監事會召集人胡永進及榮譽理事長柯拔希，率先為論壇揭幕，眾人上台手比「80」合影，歡慶公會邁向80週年。

何晉滄強調，立法院通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中，經濟部編列460億元協助產業強化韌性與競爭力，並在10月成立產業輔導團，提供企業資金、技術、人才及轉型一條龍輔導服務，特別是在AI時代，鼓勵產業利用特別預算，加緊腳步升級進入全球供應鏈。

臺灣機械工業公會在台中烏日舉辦80週年論壇。（記者黃旭磊攝）

莊大立回顧台灣機械產業，從光復初期的維修代工，逐步發展為具全球競爭力的完整產業供應鏈，機械產業年產值已突破新台幣1.2兆元，成為國內製造業第二大支柱，是支撐電子、半導體、食品與能源產業的「工業之母」。

臺灣機械工業公會統計，今年1至9月台灣工具機產業出口，較去年同期減少6.4%，進口成長39.3%，對此，莊大立說，每家公司接單狀況不一，今年工具機跟去年出口衰退近7%，期待景氣好起來。

