民進黨團提外送員專法 保障薪資、離線權、申訴、保險等權益

〔記者謝君臨／台北報導〕針對外送員權益保障，立法院民進黨團今舉行記者會提出黨團版專法，囊括十大亮點，包括運費加最低工資雙重保障、確保外送員離線權、平台不得任意終止契約、建立外送員申訴管道、職災保費由平台負擔、商業保險入法、維護消費者及外送員個資安全等。除保障外送員權益，也創造消費者、店家、平台多贏。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，這次黨團版的專法將主責機關設定為勞動部，整部專法主要是以勞動權益的保障為思索，所以可以看到保障外送員基本薪酬，且要建立申訴管道和救濟機制，也提出要提供職業災害保險及商業保險的保障，並透過定型化契約協助平台、消費者、店家和外送員，同時要求保留往來紀錄。

針對外送員權益保障，立法院民進黨團今舉行記者會提出黨團版專法，囊括十大亮點。（立法院民進黨團提供）

民進黨團副書記長林月琴指出，在台灣外送服務已10年，外送員也已超過14萬人。除黨團版專法，她也已提出版本，很重要的就是要保障勞動權益，包括運費和最低基本工資的保障，以及基本報酬和定型化契約；其次，要保障安全權益，平台應擔負起外送員職災保費，也應提供商業保險，外送員也想有離線權。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤說，黨團端出的專法有25個條文，四大利害相關人從外送員、消費者、店家及平台都照顧到，更重要的是行政部門六大部會全都投入，包括主管機關勞動部、平台管理交通部、相關人權益經濟部、食安衛生衛福部、新經濟型態演算法數位發展部、投保部分金管會。

針對專法十大亮點，吳思瑤表示，包括：運費和最低工資雙重保障、確保外送員離線權、平台不能任意終止契約、建立申訴管道、職災保險由平台負擔。

民進黨團書記長陳培瑜續指出，另五大亮點則為，商業保險入法、擬訂平台與外送員、消費者、店家之間定型化契約、維護消費者與外送員個資安全、平台有記錄保存責任，機關有權調閱、明確各部會分工。

民進黨團副幹事長范雲則說，黨團版的內容，突破過去外送員性質到底是承攬還是僱傭，被迫二選一的處境，遵循德國、義大利、西班牙等以「中間勞動者」的精神，確保外送員的勞動能夠既有彈性又安全。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，希望朝野黨團能夠一起合作，在這會期趕快通過專法，因為外送員已等了10幾年了，不希望再繼續等下去。

台北市網路平台外送員職業工會理事長鄭力嘉說，感謝六個部會共同協助，終結「好像都有人管，但沒人管得到」的事情，希望大家可以一起共榮。

