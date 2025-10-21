為什麼電動車二手折價比汽車大？專家揭2關鍵

電動車的價值跌幅比汽車大，主要在激勵措施與電池技術變革2關鍵因素導致。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕電動車的維護成本比燃油汽車更低，但它們往往會快速虧損，CNBC報導，雖然不同車型的價格有所不同，但據追蹤二手車市場的 iSeeCars 稱，總體而言，電動車5年內的貶值幅度比整體市場高出13% ，有些電動車的價值跌幅甚至更大，而導致此原因關鍵在激勵措施與電池技術變革。

報導指出，如果新車買家擔心出售汽車時折價幅度，這足以讓他們猶豫不決。此外，汽車製造商表示，他們正努力吸引更注重成本的主流消費者，從而擴大電動車的吸引力。到目前為止，電動車市場主要以豪華車買家的高價位車型為主。

請繼續往下閱讀...

iSeeCars 執行分析師布勞爾 （Karl Brauer） 表示，新車買家，尤其是富裕階層，對價格不太敏感，他們不在乎貶值。但二手車買家則不然，每位二手車買家，本質上都是以價值為導向的。

電動車貶值幅度更大的主要2個原因，首先，電動車的激勵措施更為嚴厲，這往往會損害其轉售價值，因為二手車買家不會為曾經獲得（甚至本可以獲得）折扣的汽車支付那麼多錢。激勵措施會損害所有類型汽車的轉售價值，但電動車也獲得了一些額外的激勵措施，包括現已到期的聯邦政府退稅。

根據考克斯汽車公司（Cox Automotive）的數據，包括經銷商和汽車製造商在內，電動車獲得的補貼金額約為燃油汽車的兩倍。

其次，技術也在快速變化，例如，根據美國能源部的數據，過去十年電動車的最大續航里程增加了1倍多，中位數續航里程增加了2倍。一些證據表明，續航里程較長的電動車往往貶值速度較慢。

儘管電動車取得了許多進步，但它仍然是一種相對小眾的產品，市場佔有率雖然不斷增長，但仍然很小。根據 Motor Intelligence 向 CNBC 提供的數據，今年前9個月，美國電動車（不包括混合動力車）的銷售市佔達到了10.5%。

但較小的市佔也限制了它們的市場競爭力，但未來將發生巨大的變化，二手電動車的爆發式成長不可避免地即將到來，車款組合也可能會改變。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法