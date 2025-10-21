焦點股》台半：紅鏈卡關激勵台廠士氣 強攻漲停

台半後續營運前景大受市場看好，帶動今日股價勁揚。（台半提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於中國大廠聞泰科技對子公司安世半導體的控制權被荷蘭政府凍結，引發功率元件訂單發生移轉，激勵台鏈士氣，其中，台半（5425）後續營運前景大受市場看好，帶動今日股價勁揚，截至上午10時3分暫報漲停價65.4元，成交量逾1.3萬張，漲停委買張數為3524張。

台半分析，儘管中低端整流器市場面臨著全球價格競爭的挑戰，公司仍致力於拓展其技術與市場應用，從消費性電子到車用、工控、醫療及通訊領域實現均衡佈局。目前旗下分離式元件產品種類涵蓋二極體、小訊號元件、電源管理類比IC與金氧場效電晶體（MOSFET），預計全球半導體功率元件將出現顯著增長的需求。

此外，台半子公司鼎翰科技以自有品牌行銷擴展市場佔有率及提升競爭優勢，開發遠端印表機管理加值軟體工具（TSCConsole Web），協助客戶管理設備，擴大服務範圍，強化服務品質，提供全方位一條龍全站式服務，目標創造多贏成長契機。

