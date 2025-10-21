日經逼近5萬點 ! 傳日銀可能上修2025年度GDP

日經已逼近5萬點大關。市場傳出，日銀可能上修2025年度GDP。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本股市週二延續強勁漲勢，截至台北時間上午11點13分，日經指數已來到49929.81點、上漲744點，逼近5萬點大關。據報導，市場預期，國會將投票確認財政鴿派人士高市早苗為新任首相。此外，市場也傳出，日銀傳可能上修2025年度GDP。

據《路透》2引述多位關係人士透露，日銀將在10月29-30日的貨幣會議上討論「經濟/物價情勢展望」報告，且日銀有可能會上修2025年度實質GDP預估。

日本央行（日銀、BOJ）將在10月29-30日召開金融政策決策會議（貨幣會議），並將在該次的貨幣會議上討論每季公布一次、用來顯示政策委員對物價/景氣預估看法的「經濟/物價情勢展望」報告。

外媒指出，因川普關稅影響日本經濟的時間點推遲，因此日銀可能將上修2025年度（2025年4月-2026年3月）GDP預估，主因美國關稅政策對日本經濟的影響尚未明顯顯現、日本經濟受壓的時間點往後推遲。

對此，分析師認為，日銀若上修GDP，表示其對經濟復甦與通膨穩定的信心增加，但短期仍可能維持寬鬆環境。

日銀7月31日公布「經濟/物價情勢展望」報告，將日本2025年度實質GDP成長率預估值自原先（4月份）預估的+0.5%上修至+0.6%，2026年度、2027年度分別維持於原先預估的+0.7%、+1.0%不變。

關於美國川普關稅對日本經濟的影響，日銀審議委員高田創10月20日發表演說表示，「原先抱持的不安疑慮已減弱。美國關稅的影響、未達到抑制加薪動向的程度」。

