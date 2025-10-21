焦點股》元大高股息︰10月23日除息前 買單湧入

〔記者張慧雯／台北報導〕元大高股息ETF（0056）第4季股息維持每股配發0.866元，預計除息日為10月23日、最後買進日10月22日，因此近日湧入不少買單，昨日成交量超過5萬張，今日截至9:51分為止，0056股價上漲0.21元、暫報37.7元，最高來到37.8元，創下近一年新高，成交量逾2.5萬張。

不少投資人喜歡在ETF除息日前或除息日後進場，買在除息日前的投資人，著眼於「填息」，也有不少投資人喜歡除息日後買進，認為可買在較低的價位，不過，法人認為，透過定期定額方式，其實不用在乎除息前或除息後，以今年0056累計配息達3.87元、搭配37.7元股價來看，目前殖利率還超過10%，適合穩健型投資人。

請繼續往下閱讀...

觀察0056於9月30日帳上包含股息收入的每單位可分配的收益為5.15元、以及資本利得的資本平準金6.77元，第三季以來分別成長5.7％、47.5％，去年全年每單位配息3.63元，今年全年配息達3.87元，比去年更高，寫下歷史新高紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法