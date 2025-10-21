黃金漲瘋了不斷創新高！瑞銀揭曉最新「驚人目標價」

瑞銀分析師指出，黃金價格可能在2026年第一季攀升至每盎司4700美元，而礦業類股的表現甚至可能更勝黃金本身。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕瑞銀（UBS）全球財富管理策略師坎德瓦爾（Sagar Khandelwal）表示，近期推動金價上漲的主因是政治與貿易相關不確定性不斷升高，而在實質利率走低、美元疲軟、政府債務攀升與地緣政治動盪等多重因素影響下，黃金價格可能在2026年第一季攀升至每盎司4700美元，而礦業類股的表現甚至可能更勝黃金本身。

坎德瓦爾指出：「今年以來，金價已上漲逾6成，表現優於所有主要資產類別，美國政府關門與貿易緊張升溫，為黃金交易注入新的上漲動能。雖然金價上漲的幅度與速度可能導致波動性增加，但我們仍認為黃金是穩健投資策略中不可或缺的關鍵組成部分。」

他警告說，隨著聯準會（Fed）在通膨仍然頑固的情況下持續降息，美國實質利率可能將跌入負值區間。此舉將進一步削弱美元的吸引力，從而促使更多資金流入黃金市場。

事實上，根據世界黃金協會的數據，全球黃金ETF在9月錄得史上最大單月淨流入金額（170億美元），而過去3個月合計流入達260億美元，創下有紀錄以來最強勁的季度表現。

瑞銀認為，黃金投資需求仍有進一步增強的空間。坎德瓦爾稱：「再加上各國央行購金需求仍維持高檔，我們預計今年全球黃金總需求將達約4850公噸，為2011年以來最高水準。若私人投資者開始將部分美國公債部位轉向黃金，而這已成為各國央行趨勢，現貨金價可能被推升至更高水準。」

他進一步表示：「隨著經濟、地緣政治與政策不確定性持續存在，我們預期黃金的資金流入將延續，金價可能進一步上探我們的上行目標：每盎司4700美元。」

坎德瓦爾表示，考量黃金與股票及債券的低相關性，特別是在市場壓力期間，建議在多元化投資組合中配置中等幅度（約5%上下）的黃金持倉比例。

坎德瓦爾補充說：「此外，投資人也可考慮持有部分黃金礦業股，因其現金流在未來6個月內的增長速度可能快於金價本身。」

現貨黃金週一（20日）上漲2.3%，報每盎司4346.39美元；12月交割的美國黃金期貨收盤上漲3.5%，報每盎司4359.40美元，再創收盤歷史新高。

