焦點股》強茂：AI需求擴大 強攻漲停

強茂聚焦於伺服器、數據中心及高功率工業設備，致力於滿足市場對高效率電源轉換與高可靠性需求。（強茂提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕功率半導體廠受惠於產業庫存去化接近最後階段，加上AI需求擴大、車用領域需求同步回溫，市場看好營運可望谷底回升。其中，強茂（2481）今日股價在買盤進場佈局下，截至上午9時50分暫報漲停價98.7元，成交量5萬8479張，漲停張數超過2萬2000張。

強茂指出，集團提供從半導體晶圓設計、製造到組裝元件的半導體電子產品已有30多年的歷史，旗下新創事業體（IBU）正在開發從上游到下游的先進半導體分立器件產品，即從矽基半導體（Si-Based Semiconductor）晶圓設計、晶圓/器件製造到組裝，以及化合物半導體（Compound Semiconductors），如碳化矽（SiC）半導體的技術開發。

請繼續往下閱讀...

以市場應用來看，強茂在車用領域的布局成效顯著，並穩步擴大營收貢獻。隨著電動車市場快速成長，該公司針對新能源車與自動駕駛需求，提供高效能功率元件解決方案，不僅鞏固了與全球車廠的合作關係，也成功拓展新興市場，新產品認證與訂單持續增長。

在電源供應市場方面，強茂聚焦於伺服器、數據中心及高功率工業設備，致力於滿足市場對高效率電源轉換與高可靠性需求。強茂管理層將持續以前瞻性產品開發與策略性合作為核心，聚焦汽車應用市場以及AI帶動的電腦應用市場需求，提供高效能電源與散熱解決方案，為發展前景注入強勁動力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法