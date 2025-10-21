美澳簽85億美元關鍵礦物協議 澳洲稀土股聞訊大漲

美國總統川普和澳洲總理阿爾巴尼斯週一（20日）簽署了1項關於關鍵礦產和稀土的協議。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）於20日在白宮簽署關鍵礦產與稀土合作協議，內容涵蓋總價值高達85億美元（約新台幣2601億元）的多項開發計畫。受利多消息激勵，澳洲多家主要關鍵金屬與稀土公司股價週二（21日）全面上漲。

綜合媒體報導，澳洲稀土龍頭Lynas Rare Earths週二早盤一度大漲約4.7%；礦砂生產商Iluka Resources飆升逾9%，鋰礦商Pilbara Minerals也同步上漲逾5%。

請繼續往下閱讀...

中小型礦商表現更為亮眼，VHM 股價暴漲約30%，Northern Minerals 上漲逾18%，而鎂金屬生產商 Latrobe Magnesium 更飆升超過46%。

此外，在美澳新協議中被列為重點項目的美國鋁業公司美鋁（Alcoa），將獲得美方直接股權投資，用於西澳鎵金屬（Gallium）回收與精煉計畫。受此利多帶動，美鋁於澳洲掛牌的存託憑證股價也同步上漲近10%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法