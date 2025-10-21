焦點股》神盾：多元化布局 外資調高評等

神盾董事長羅森洲。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美系外資出具最新報告上調IC設計廠神盾（6462）評等至「優於大盤」，主要是看好神盾多元化布局，今年以來已有超過10筆投資，使產品組合從指紋辨識擴展至CIS、通訊、感測與AI應用，高速介面IP（矽智財）廠併購乾瞻科技計劃打造端到端晶片設計與IP授權的一站式服務，儘管神盾核心業務表現疲弱，但仍看好長期轉型潛力，調高評等與目標價，目標價從130元上修至148元，帶動神盾今日股價開盤直接跳高，僅僅16秒就直接亮燈漲停。

截至9:25分左右，神盾緊鎖漲停板，漲停價143元，成交量約3500張，漲停委買張數逾6000張。

美系外資指出，神盾近年積極推動業務多元化，逐步減少對指紋辨識業務的依賴。過去幾年神盾已在多個非指紋領域進行投資，相關布局現正開始開花結果。其中，最具代表性的兩項投資為收購乾瞻科技以及持有安國（8054）約20%的股權，考量神盾長線潛力，相較於ASIC與IP同業，神盾股價具有吸引力。

