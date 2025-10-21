焦點股》台積電：攻1500元新天價 市值38.89兆元新高

台積電攻1500元新天價，市值38.89兆元新高。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股大漲，台積電ADR也漲0.89%，台積電（2330）今股價開高走高，以1485元開出，並攻達1500元新天價，上漲達20元，漲幅1.35%，市值上升至38.89兆元新高。

台積電上週法說會亮出驚艷的獲利成績與營運展望，外資紛調高目標價，最高超過2千元；由於客戶對AI未來展望樂觀，並持續釋出強烈的產能需求訊號，台積電法說會上修今年全年營收以美元計成長近35%，較上季預測的年增近30%提高。

台積電第三季毛利率為59.5%，營業利益率為50.6%，雙雙超越高標，創11季來新高，稅後純益達4523億元，季增13.6%、年增39.1%，創史上單季獲利新高，並優於市場預期，每股稅後盈餘17.44元也創單季新高。

台積電不僅繳出單季獲利佳績，第四季預估美元營收介於322億美元至334億美元，中間值季減約1%，新台幣兌美元匯率為30.6元為假設基準，毛利率將介於59%至61%、營業利益率49%至51%，雙率有機會超越第三季。

