焦點股》國巨：成功收購芝浦電子 股價大漲

2025/10/21 09:28

公開收購芝浦應募率達87.3%，國巨股價大漲。（資料照）公開收購芝浦應募率達87.3%，國巨股價大漲。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）昨日晚間公告，公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）順利完成，應募率達87.3%，遠超最低門檻50.01%，國巨將依照日本相關法規，繼續推進取得芝浦的100%股權，並計劃在2026年第一季完成。

同時，國巨*與芝浦電子預計今（21）日下午於日本東京舉辦聯合記者會，國巨*董事長陳泰銘及芝浦電子社長葛西晃將同步出席，國巨一早股價開高走高，一度來到206元、漲幅逾5%，截至9:14分為止，股價上漲8元、站上200元來到204元，創股票分割以來新高價，成交量超過3.6萬張。

國巨*指出，公開收購芝浦電子為擴展感測器業務，整合資源擴大營運規模以提升國際競爭力，至於併購後有四大效益，包括提供更多研發資源，促進芝浦電子技術領先地位；投入財務資源，進一步支持芝浦電子成長；提升芝浦電子在日本的生產能力和設備，為未來成長做準備；同時可透過國巨*全球通路經銷商平台和全球化客戶的基礎，擴大芝浦電子全球市場的客戶覆蓋範圍，加速全球市占率成長，特別是在美洲及歐洲地區。

