花錢養貓被媳婦指「不愛孫」！68歲婆婆怒了、驚吐「一句話」

日本越來越多長者將生活重心與支出重點，從傳統的家庭支援轉向個人興趣與寵物陪伴。貓咪示意圖。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著社會觀點變化，銀髮族的消費結構正在轉變，日本越來越多長者將生活重心與支出重點，從傳統的家庭支援轉向個人興趣與寵物陪伴。日本一名68歲婦人美佐子（化名）便是一例，她與6歲的愛貓「薄荷」（Mint）一起生活，由於美佐子每個月會花約1萬日圓（約新台幣2057元）為愛貓投保與照護，結果媳婦卻語帶不滿地說出：「該把孫子放在貓之前吧？」成為引爆衝突的導火線，最終美佐子和媳婦說：「你們只要管好自己的家庭就行。」並與兒子媳婦保持距離，雖然來往變少，但美佐子表示，現在的生活十分充實。

日本媒體《The Gold Online》報導，美佐子在丈夫過世後，就和愛貓「薄荷」一起生活，已經退休的她，每週會去朋友的事務所幫忙幾天，過著平靜的生活，對她而言，每天早上起床打掃、與貓互動、午後到咖啡館喝杯咖啡，這樣的節奏就是幸福。

請繼續往下閱讀...

不過，這樣的生活方式卻意外引發家族矛盾，主要是因為媳婦嫌美佐子「太寵貓」，認為「貓不如孫」，最終導致婆媳雙方關係徹底破裂。

美佐子說：「我提到每月花在貓身上的費用大約1萬日圓（含保險），結果媳婦居然生氣地說：『難道妳不疼孫子嗎？』還叫我『應該把孫子放在貓之前』。我真的覺得莫名其妙。」

更令美佐子震驚的是，媳婦竟表示：「以後婆婆需要照護時，照顧婆婆和貓的責任就是我們的。」

這令美佐子再也無法忍耐，她當場回應：「我不需要你們照顧。為了老後，我才努力工作到退休。就算我生病，也有年輕朋友會幫我照顧薄荷，費用我也都會準備好。你們只要管好自己的家庭就行。」

所幸，美佐子的兒子了解母親的性格，事後對妻子表示：「媽媽是個精神與經濟上都獨立的人，我以她為榮。」

這樣的狀況，正反映日本社會中退休族財務自主意識的抬頭。根據日本女性雜誌《Halmek》旗下機構在2025年2月的調查，在全日本50至83歲女性中，約26.7%有飼養寵物，其中養狗或貓的比例為16.4%。雖然飼養比例略低於前次調查，但飼養者的「幸福度」平均高出未飼養者0.38分，且每月平均支出達1萬7985日圓（約新台幣3700元），其中狗約2萬603日圓（約新台幣4238元）、貓約1萬3980日圓（約新台幣2875元），約6成受訪者表示「會依年齡調整飼料或醫療照護」。

雖然與兒子一家往來減少，但美佐子表示，如今的生活對她來說更自在：「沒必要硬要演出和樂家庭。只要我和薄荷都健康，能按照自己的步調過日子，這就是我的幸福。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法