市場從「缺油」變「太多油」！國際油價慘跌至5個月低點

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（20日）下跌，收在5月初以來最低水準，因投資人擔憂全球原油供應過剩的可能性，而美中貿易緊張升溫更加深了市場對經濟放緩及能源需求疲弱的憂慮。

美國紐約西德州中級原油期貨微跌2美分，或0.03%，收每桶57.52美元。

布蘭特原油期貨下跌28美分，或0.46%，收每桶61.01美元。

兩大基準原油期貨價格在盤中一度下跌超過1美元，最終皆收於5月初以來最低點。

從布蘭特原油期貨合約結構可看出，交易商對於油市的關注焦點，已從供應不足轉向供應過剩。

布蘭特原油與紐約期油的6個月價差均顯示，近月合約價格低於遠月合約，形成所謂的「正價差」（Contango、期貨升水）結構，這意味著交易商更傾向支付倉儲成本，等待未來供應收緊時再以較高價格出售。

布蘭特原油的正價差結構自上週四（16日）首次出現以來，目前擴大至2023年12月以來最高水準；紐約期油的正價差結構則於上週五（17日）出現，為2024年1月以來首見。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「市場如今籠罩在供應過剩的陰影中，尤其展望2026年時，可能會看到浮動儲油增加，陸上油槽也開始被填滿。」、「這是我們許久未見的真正看空情境。」

兩大油價基準上週雙雙下跌逾2%，連續第3週週線收黑，部分原因是國際能源總署（IEA）預期2026年將出現供應過剩的前景。

美國與中國這全球2大石油消費國，在近期重燃貿易戰火，雙方針對彼此航運貨輪徵收額外港口費，互相報復的措施恐進一步擾亂全球貨運流向。

世界貿易組織（WTO）秘書長上週呼籲美中兩國應緩和貿易緊張，警告若兩大經濟體長期「脫鉤」，恐導致全球經濟產出在長期內減少多達7%。

