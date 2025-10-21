才飛半年就喊卡！傳越南廉航越捷停止租用中國C909客機

傳越南廉航越捷停止營運中國COMAC客機。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》援引消息人士報導，越南廉價航空公司「越捷（Vietjet） 」已於本月18日正式停止營運2架中國本土飛機製造商中國商飛公司（COMAC）C909客機，結束為期6個月的租賃合作。

報導指出，這2架COMAC C909客機是中國國家主席習近平今年4月訪問河內後不久引進越南的，被視為中越深化經貿與戰略合作的象徵。

然而，現有2名消息人士指出，越捷決定不延長這2架客機的6個月租約，且目前沒有計畫從COMAC購買飛機。

而越捷不續約的原因，消息人士表示，主要是因為營運成本太高，例如聘用中國成都航空的外籍機組員、維修成本等，再加上越南航空法規上的一些限制。

但2位消息人士都強調，這2架客機在越南運行期間沒有出現任何技術或安全問題。

根據航班追蹤網站 FlightRadar24 的數據，這2架客機已於上週五（10月18日）執行了最後一次航班，從崑島飛往河內。

對於上述報導，越捷拒絕置評，而COMAC尚未回應媒體置評請求。

