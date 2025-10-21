輝達落腳北士科卡關 謝金河：台新新光在乎眼前小利恐斷送未來發展

輝達（NVIDIA）在台設立總部的計畫一波三折，至今無法敲定。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（NVIDIA）在台設立總部的計畫一波三折，至今無法敲定，財信傳媒董事長謝金河發文指出，如果台新新光金控可以和輝達全面合作，會是台新新光金控直接切入Ai大賽道的好機會，創造的效益會比併新光金控還大！但如果沒有看到未來大利，只在乎眼前幾十億或是百億的小利，恐怕會斷送未來發展的大契機！

謝金河在臉書發文指出，近日他參加了一個朋友邀約的飯局，餐廳敍上只有兩個焦點，一個是鄭麗文當選國民黨主席，對未來政局會帶來什麼影響？另一個是輝達的北士科T17，18最後會怎樣？

謝金河表示，對於後者大家討論熱烈，有一個大家都知道名字的好朋友劈頭就說，台新那兩個「傻蛋」在演動土典禮，是在演哪一椿大戲？謝金河也說，「我和林維俊總經理、魏寶生董事長太熟了。只能說我不知道！」

謝金河提到，另一位重量級的金融圈大老語氣很重的說，如果輝達的案子搞丟了，台新新光金控在台灣社會恐怕成為人人喊打的對象，以後可能變成小小的金融機構！對此謝金河也直言，「這話說得更重！我也不好說什麼」。

謝金河指出，近日政治上的話題都是鄭麗文，她的明顯親中路線對國民黨、民進黨都會帶來很大的影響，效應還要持續看下去。不過輝達的案子24日就要揭曉，對於這次台新新光的決策者一直糾結在這塊土地以後開發利益有多大？好像是到嘴邊的肥肉不吃很多可惜的眼前小利上，謝金河也表示「覺得很不解？」

謝金河直言，當輝達看中這塊土地，如果新光人壽第一時間說可以把土地讓給輝達，不管有償或無償？今後台新新光金控可以和輝達全面合作，扮演輝達的金流協力者！如果這個行得通？這是台新新光金控直接切入Ai大賽道的好機會！

謝金河分析，台新併了新光金控，這個價值上千億，台新新光金控市值也逼近5000億，目前富邦金約1.25兆，國泰金9800億上下，中信金8390億，往下是兆豐金和玉山金的五千多億，台新金從二千多億到4800億左右，正是處在「轉大人」的關鍵十字路口上。

謝金河在文末直言，這次台新新光金控若能搭上輝達列車，創造的效益會比併新光金控還大！如果沒有看到未來大利，只在乎眼前幾十億或是百億的小利，恐怕會斷送未來發展的大契機！我們只能說可惜了！

