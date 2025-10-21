黃金超狂又大漲！再創歷史新高 背後原因曝光

黃金價格週一（20日）大漲，再創歷史新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週一（20日）大漲，主要受到市場預期美國將進一步降息以及避險需求持續支撐的帶動。投資人同時關注本週即將登場的美中貿易談判以及美國的通膨數據。

現貨黃金上漲2.3%，報每盎司4346.39美元；12月交割的美國黃金期貨收盤上漲3.5%，報每盎司4359.40美元，再創收盤歷史新高。

金價上週五曾創下每盎司4378.69美元的歷史新高，但隨後收跌1.8%，創下自5月中以來最大單日跌幅。在此之前，美國總統川普的發言在一定程度上舒緩了市場對美中貿易緊張局勢的擔憂。

CPM Group管理合夥人克里斯蒂安（Jeffrey Christian）表示，政治與經濟的不確定性在上週五的大幅拋售後，再次推升了金價。他補充說:「我們預期金價在未來幾週乃至幾個月內還會進一步上漲，看到金價很快觸及每盎司4500美元也不會令人意外。」

美國政府關門直到週一已進入第20天，參議院上週第10次嘗試打破僵局仍告失敗。政府停擺也導致多項重要經濟數據發布延遲，使投資人與決策者在下週聯準會（Fed）召開政策會議前陷入資訊真空。

因政府關門而延後公布的美國消費者物價指數（CPI）數據預計將於週五（24日）發布。

與此同時，交易員目前預估聯準會下週降息的機率高達99%，且12月再降息一次的可能性極高。投資人也正關注美中貿易談判的進展。川普上週五表示，原定與中國國家主席習近平的會面將如期舉行。

克里斯蒂安指出：「我不會對明年某個時點看到金價漲到每盎司5000美元感到驚訝。這將取決於政治問題持續惡化，而目前的情況確實正在朝這個方向發展。」

