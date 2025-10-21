「黃金與股票」為何齊漲？英媒曝真正原因可能是「這個」

英媒解釋，黃金與股市同時狂歡，這些繁榮有相關聯，但方式可能與你聽到的不同。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資人重返避險資產，帶動市場熱度升溫。《金融時報》指出，全球金融市場正上演一場罕見的景象，黃金與股市竟同時狂歡，這些繁榮是有關聯的，但方式可能與你聽到的不同。

據報導，黃金的走勢宛如1979年通膨與地緣政治動盪推升避險需求；股市的狂熱則彷彿1999年，AI泡沫與科技樂觀情緒再現。但這兩個年代的經濟背景截然相反，如今卻能共舞，主要原因就是「流動性的湧入」，這有助於解釋黃金和股票價格之間的「新連結」。

多數分析指出，投資人買進黃金是為了避險政策不確定性，尤其是美國的政治與財政風險，但這種「一邊擁抱AI樂觀、一邊恐懼風險」的行為，反映出市場的巨大矛盾。況且，相較於便宜的股市避險工具（如看跌期權），黃金並非最直接的防禦手段。

實際上，這場「金股齊漲」的主因並非恐懼，而是流動性氾濫。自疫情以來，各國政府與央行推出的數兆美元刺激資金仍在市場中翻滾。

報導指出，購買黃金行動的中心，已從各國央行轉移到黃金ETF。今年，交易所交易基金ETF在黃金需求中的佔比成長了9倍、達到近20%。今年第3季，黃金ETF流入黃金的資金量創歷史新高。

美國貨幣市場基金的資金總額在疫情後暴增至7.5兆美元（約新台幣229.8兆元），比長期趨勢高出1.5兆美元（約新台幣45.9兆元）。名目利率仍低於名目GDP增速，使金融環境依舊寬鬆；而美國龐大的財政赤字，反過來也意味著私人部門的盈餘充沛，資金正湧向各類資產。

流動性更受到投資人風險偏好的助推。美國家庭持股比例創高，投資者在政府與央行「聯手護盤」的心理下愈發大膽。只要市場動盪出現一絲跡象，投資人普遍相信國家會出手救市。這種信念壓低了風險溢酬，等於打開了流動性的閘門「下檔被保護、上檔無上限」。

同時，超金融化（Hyper-financialisation）也讓流動性更難收回。零手續費交易App與ETF等創新產品，讓散戶能輕易參與各類投資，資金被不斷導入市場各個角落；結果，黃金與股市這兩個理應反向的資產，如今卻被同一股流動性洪流推高。

在歷史上，黃金與股票這兩者的相關性幾乎為零，70年代金價飆升時、股市低迷；90年代網路泡沫時、金價反而下跌。但現在，它們卻在同一波資金浪潮中齊升。

與此同時，白銀、鉑金等非常規避險資產也在大漲，連高槓桿ETF、虧損科技股與低評級債券價格都同步上升，顯示資金並非流向避險，而是全面追逐報酬。

聯準會對這種「資產價格型通膨」似乎視而不見。但一旦消費者物價通膨再度升溫、迫使央行收緊政策，這場派對恐將驟然結束。屆時，那些以為黃金能避險的投資人，可能會發現黃金與AI股票一樣，跌得同樣快。

