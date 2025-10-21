「川普對決習近平」誰佔上風 ? 外媒曝 : 除稀土外 「這張王牌」是關鍵

金融時報指出，中美貿易戰中，北京手中並非只有稀土一張牌。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中美之間的貿易衝突再度升溫，如同2名拳擊手在賽前隔空挑釁。美國財長貝森特警告，北京若不撤回限制稀土出口的威脅，世界將被迫與中國脫鉤；北京則回擊稱美國100％關稅威脅是「典型的雙重標準」。

《金融時報》指出，目前稀土看起來像是中國最強大的武器。但如果貿易戰進一步升級，其他武器也可能上陣部署。當中，就是美國在藥物製造上嚴重依賴中國藥品原材料。

目前中美口頭交鋒激烈，但實際上雙方仍在尋求談判機會。川普一方面宣稱高關稅「不可持續」，一方面又讚揚習近平是「受人尊敬的領導人」，顯示他「渴望達成協議」。

據報導，當川普開始貿易戰時，其最初的假設是，由於美國從中國購買的商品比中國從美國購買的商品多得多，因此美國擁有所有的籌碼。但實際上，就某些關鍵商品而言，中國無疑是主導供應國。

因此，美國之所以急於和解，背後是現實考量，若真正交戰，中國握有更多致命武器。除了稀土外，中國還掌控了美國近七百種藥品所需的關鍵化學成分，包括抗生素、心臟病與癌症用藥。若北京限制出口，美國生產線恐將停擺。

根據上週發布的一項新分析顯示，中國是廣泛使用的醫藥產品中關鍵化學品的唯一供應國，包括抗生素以及治療心臟病、癌症和過敏症的藥物。數據顯示，美國使用的近700種藥物依賴完全在中國生產的成分。根據美國國會研究服務處（Congressional Research Service）報告指出，美國約80%的抗生素原料來自中國。

但隨著中美地緣政治和貿易緊張局勢加劇，中美2國都在尋找可以利用的壓力點。但迄今為止，美國的嘗試並不太成功。

《金融時報》表示，中國華為憑自製晶片復活，DeepSeek 等中國AI新創崛起，顯示中國在高科技競爭中已能自給自足。若美國最終放緩對華壓力，這不僅意味貿易戰的轉折，也預示一旦台海爆發衝突，北京能迅速對美國經濟施壓。

但，中國也難全身而退。美國雖僅占其出口的10分之1，但在內需疲軟、產能過剩的情況下，任何市場損失都將加劇就業壓力，「勝利的貿易戰」也將難掩代價。最終，這場「世界兩大重量級拳手」的對決，也許沒有真正的贏家，只有遍體鱗傷的雙方。

