台中國際會展中心首展開幕 東海大學教授邱達生憂心：產業兩極、明年更慘

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中國際會展中心今天（21日）迎來首波五金工具博覽會及五金工業展，總統賴清德、台中市長盧秀燕出席為業者打氣，而就在展場不遠處，大肚台地、台中產業園區廠辦易主件數增加，業者透露，工具機、腳踏車、螺絲及模具等都慘，東海大學經濟系兼任教授邱達生說，半導體、資通電子產業受美國232條款豁免關稅，相對來說，傳產卻在放無薪假，可說是「天秤很兩極」，呼籲政府一定要有紓困作為。

台中國際會展中心費時20年規畫興建，今天上午啟動試營運，首展「TiTEＸIHT台灣國際五金工具博覽會Ｘ五金工業展」，由台灣手工具工業同業公會等單位合辦，賴清德、盧秀燕都出席為業者打氣。

台中市經濟發展局指出，首展集結400家業者、800個攤位，涵蓋手工具、機械零組件、汽配維修、緊固扣件、智慧製造與永續創新等領域，吸引超過70國買家到訪，試營運期即日起至23日，預計明年正式啟用。

邱達生是亞太商工總會執行長，兼任東海大學經濟系教授，他表示，半導體、資通電子產業受美國232條款豁免關稅，今年預期經濟成長率達到5%，營運成績亮眼，相對來說，台灣傳產卻在放無薪假，形成「天秤很兩極」發展，政府一定要有相對應紓困作為。

美國232條款源自美國「1962年貿易擴張法」第232條，給予現任總統川普以國家安全為由，對進口產品加徵關稅或限制進口量，產學界認為，台灣對美出口中，約80%產品，包括半導體晶片、裸晶圓、微電子裝置及製造設備，預期明年出口會受到影響。

