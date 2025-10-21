黃金推手大力買 ! 外銀曝 : 金價升至「這價位」將超越美元地位

德銀估算，若黃金突破5790美元，將超越美元地位。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕全球金價屢創新高，各國央行仍不斷加碼購金，買入量遠超過拋售量，使黃金在國際儲備體系中的地位達到歷史高點。根據德意志銀行的最新估算，以目前現貨金價計算，黃金在全球「外匯加黃金」儲備中的比重，已從6月底的24%迅速上升至30%。

該行分析指出，若要讓黃金市佔與美元持平並實現超越，金價需升至每盎司5790美元以上，前提是各國央行持有量維持不變。屆時，黃金與美元將各佔全球儲備資產的36%，形成歷史性的勢均力敵。

分析師指出，這標誌著黃金在全球央行儲備中的角色正發生結構性轉變。目前美元在儲備體系中的占比已降至40%，而金價僅需再上漲約三分之一，黃金便可與美元平分秋色。

過去半年金價強勢上攻，使黃金佔比暴增6個百分點；同期美元比重則從43%下滑至40%。世界黃金協會最新調查顯示，43%的央行計畫進一步增持黃金，高於去年的29%。現今有95%的儲備管理者預期，未來一年央行持有的黃金量將持續上升。

這波趨勢始於2022年俄烏戰爭爆發後，美國將美元武器化，促使各國央行以55年來最快速度增購黃金，開啟「去美元化」浪潮。對投資人而言，央行的長期買盤意味金價將持續獲得支撐，而美元在全球儲備中的主導地位則面臨潛在侵蝕。

德意志銀行策略師 Michael Hsueh 指出，此次黃金佔比短短幾個月內上升6個百分點，幅度前所未見；美元與黃金的差距亦從19個百分點縮至10個百分點。若金價進一步攀升至5790美元，2者將首次在儲備體系中平分天下。

值得注意的是，德銀強調觀察口徑的重要性。以「外匯加黃金儲備」為準，比單看央行總資產更具意義，因為這部分資產才是真正可用於捍衛本幣的外幣資產。以歐洲央行為例，截至9月底，黃金雖佔其外匯儲備80%，但僅佔總資產18%；美國的比例亦相似。

整體而言，黃金正逐步取代美元成為各國央行的信任避風港。這場全球儲備結構的重塑，或將成為布雷頓森林體系以來最深遠的金融權力轉移。

