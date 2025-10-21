爽拿483萬退休金搬到碧海藍天的沖繩！「1原因」讓他1個月就崩潰

爽拿483萬退休金搬到碧海藍天的沖繩，卻因當地居民太過熱情，讓他1個月就崩潰。（擷取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後移居鄉村是許多人的夢想，1名60歲男子田中佐藤（化名）退休後，拿2300萬日圓（約新台幣483萬元）退休金與妻子佐藤子搬到碧海天的沖繩，展開第二人生，然而因當地居民太過熱情，讓他夢想寧靜生活被打破，在「沖繩式」溫暖成了巨大壓力源下，才1個月就讓他崩潰，淚流滿面地說：我覺得我再也堅持不下去了，我想念東京。

日媒《The Gold Online》報導，佐藤60歲時從東京1家系統開發公司的管理職缺退休，在職業生涯中，他總是承受著來自截止日期和其他人的壓力，因此，他渴望在「第二人生」中擁有「完全寧靜、不受任何干擾的時光」。

佐藤夢想著１個可以欣賞海景的寧靜地方，在那裡我可以閱讀我積攢的書籍，觀看我一直想看的電影，而沖繩那裡的碧綠​​海、無垠的藍天和溫暖的氣候，正好符合他夢想的生活。

當他把這個夢想告訴妻子佐藤子時，她立即表示同意，說道：「我完全贊成！」隨後，他用2300萬日圓的部分退休金，在主島中部一個可以俯瞰大海的寧靜村莊定居下來。然而，他的夢想很快就破滅了。

搬家幾天後，佐藤正在打理花園，鄰居漫不經心地喊道：「你是新來的吧？」一切就這樣開始了。 「在沖繩，人們之間的距離比我想像的要近。早上會有人過來問：『今天天氣怎麼樣？』下午門鈴響了，說：『這是我做的，分享給你』，週末，我被邀請參加當地的聚會。感覺我的私人時間被一點一點地佔了。」對於喜歡獨處、喜歡待在室內的佐藤來說，這種來自人們的「沖繩式」溫暖成了巨大的壓力源。

同時，外向的妻子也逐漸融入了社區，這種反差讓Satoru感到孤獨，搬家１個月後，他完全不知所措，淚流滿面地說：“我覺得我再也堅持不下去了，我想念東京”。

專家表示，理想與現實有時截然不同，人們常常會被夢想之地意想不到的文化和價值觀差異所困擾，那麼，為了讓你的搬家“成功”，你必需先了解移居的地方，是否符合你的價值觀和生活方式。

而佐藤亦指出，「我放棄了東京的家，來到沖繩。所以，無論多麼想念東京，我都回不去了。如果可以的話，最好守住原來的家，不要放棄。有個地方可以退卻，就不會像我一樣哭得稀裡嘩啦了」。

