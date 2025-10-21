原打算放棄父親遺產！因姐「2行為」驚呆 訴諸法律力爭到底

原打算放棄父親遺產，但姐姐卻以父親積蓄購買進口車、名牌品，過著舒適生活，於是決定爭取自己應繼承的部分。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名56歲女性佐藤子（化名）為了照顧患有失智症的父親，辭去工作，然而1年後，父親過世，弟高明（化名）原本打算放棄遺產繼承權，卻發現姐姐以照顧父親名義，動用父親積蓄和退休金，購買進口車、名牌品，過著舒適生活，於是決定爭取自己應繼承的部分，然姐姐認為弟完全未幫忙照顧父親，應放棄繼承，最終兩人不僅關係絕裂，還訴諸法律，為各自權利力爭到底。

日媒《The Gold Online》報導，當佐藤子的81歲父親患上失智症，獨自在家生活變得困難時，她辭去了工作，開始和父親一起生活並照顧他。

請繼續往下閱讀...

住得遠的高明因為太忙，沒時間幫忙照顧，所以把一切都交給了姐姐。

然而，佐藤子利用弟弟不參與的有利條件，過著舒適的生活，充分利用護理服務並動用父親的退休金和積蓄，這種情況持續了大約1年，然後父親去世了。

葬禮結束後，高明向佐藤子表達了謝意，並提起了遺產的話題，佐藤子卻驚呼，“你根本沒幫忙照顧，幹嘛這麼囂張？當然應該放棄繼承權啊。”

事實上，高昭原本打算放棄繼承權，然而，他發現節儉父親銀行存款明顯少了很多外，姐姐本應失業，卻穿著奢侈，且購買了1輛明顯規格過高的進口車，儘管動機是用來照顧她的父親和看病。

由於，不滿姐姐將那麼多錢花在了名牌商品和進口車上，並質疑姐為了照顧爸爸，到底花了多少錢？於是決定分得應有的遺產。

對於弟弟質問，佐藤子大叫道：「什麼？我辭掉工作是為了全身心地照顧父親，現在你卻把我當成壞人！」情況變得無法進一步討論。

最終，佐藤子和弟弟無法就財產分割達成一致，事情升級為家庭糾紛，並聘請了律師。

專家表示，對父母照顧和繼承權的不公平感，會大大動搖兄弟姊妹之間的信任，最終發展成法律糾紛的情況並不少見。

如果資產用途不明確或缺乏事先討論，不信任感就會增加，為了防止這樣的家庭糾紛，必須利用生前的贈與和立遺囑，使事情變得透明，經由及早整理資產，與家人坦誠溝通，是預防家庭糾紛的最佳方法。

