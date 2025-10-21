好市多要漲價了？外媒點名11種商品 漲價前先囤貨

外媒點名好市多11種商品，可在漲價前先囤貨。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據最近的1份報告，美國近一半的州「實際上正處於經濟衰退之中」，現在是開始省錢最佳時機，主要是因為通膨壓力和關稅壓力可能迫使零售商很快就漲價，外媒點名好市多（Costco）禮品卡、義麵醬等11種商品，可趕在漲價前先囤貨。

《EatThis,NotThat!》報導，在物價蠢蠢欲動，在價格進一步上漲之前，Costco這11種商品優惠，可以為您節省大量開支。

1、禮品卡

Best Wallet Hacks最近分享了1個在 Costco 省錢的簡單方法：禮品卡。您可以在店內或線上購買禮品卡，大多數禮品卡都可享零售價10% 折扣。

2、「最佳」骨湯優惠

Costco Deals 分享了Kettle and Fire 骨湯的「最佳」優惠。他們寫道：「Costco 獨家6罐裝經典牛骨湯，僅售 21.99 美元！」「100% 草飼牛骨，有機蔬菜、香草和香料。19 克蛋白質，低碳水化合物，低卡路里。富含膠原蛋白、蛋白質和必需營養素」。

3、地毯可省20美元

Costco New Deals 分享了Icon 地毯的促銷訊息。他們寫道：“快來 Costco 搶購這款漂亮的地毯吧！現在正在打折！有3種不同的顏色可選！現在立省 20 美元！

4、忍者冰沙可折50美元

專業飲料機 Ninja Slushy現已減價 50 美元！可以製作冰沙、奶昔等等！

5、全新Sonicare牙線器可享30美元

本週「Costco 最值得購買的 5 件商品」之一是飛利浦 Sonicare 無線電動牙線器雙支裝。 Costco 的顧客寫道：「它能深入牙齒和牙齦縫隙，比普通牙線清潔效果高出 150%……這是我口腔護理的新寵！」。截至 2025 年 10 月 19 日，雙支裝優惠30美元後售價99.99美元。

1位顧客寫道：「我以前使用的是 Waterpik 無線牙線器，這個更好。水箱很大，可以容納足夠的水來清潔整個口腔，無需重新注水，這點非常好，而且它會暫停，幫助你調整在口腔中移動的速度。壓力也合適。此外，我很欣賞它是可充電的，不用每年用掉幾十塊電池。」

6、蛋白奶昔減5美元

Costco Deals寫道： drinknurri 30克超濾蛋白奶昔，現在在 Costco 每12瓶減5美元！巧克力、香草和草莓口味可選，店內和線上均有售。每瓶奶昔“含有30克真正的牛奶蛋白”，“100% 超濾牛奶”，並且“不含乳糖，僅含1克糖”。

7、Burberry 格紋羊絨圍巾較零售價便宜300美元

標誌性的Burberry 格紋羊絨圍巾在Costco立減 50美元後僅售 349.99美元。同一條圍巾在Burberry 網站上售價 645 美元。 1位購物者表示，「我想要這條圍巾好幾年了！我甚至有一個仿冒品，我訂購了標誌性的米色，它很漂亮！不用擔心真偽。絕對是真的！標籤與 Burberry 網站上的完全一致。感謝 Costco 讓這條圍巾更實惠！」

另1位顧客補充，「我買了1條棕褐色的圍巾，我非常喜歡。顏色很鮮豔，羊絨非常柔軟。當像這樣的商品出現時，你一定要買！這是正品 Burberry。」

8、Classico 有機義大利麵醬3件裝折4美元

在社群媒體上，關於兩款經典意麵醬的爭論非常激烈：Rao's 和 Classico。目前，32 盎司裝 Classico 有機義麵醬3瓶裝本月優惠4美元，所以我投了後者1票。

9、Rao's 茄子帕瑪森起司優惠5美元

Rao's 帕爾瑪茄子在 Costco 的特價商品已經比其他任何地方都便宜了，現在再減5美元。每盒配兩個托盤，每個托盤適合5人食用。評論員指出 ，「美味的醬汁正是你所期待的。茄子裹上麵包屑，口感不錯，不會太脆，但也不會太濕。我感覺就像在吃真正的食物一樣」。

10、泰森脆皮雞柳減4.50美元

本月，泰森脆皮雞柳立減 4.50 美元。它們簡直是一道簡單的菜餚。沾著醬汁吃，或撒在你最愛的義大利麵或沙拉上。

11、Ninja LUXE CAFÉ 招牌系列三合一濃縮咖啡、咖啡和冷萃咖啡機可節省80美元

Costco最新優惠在1篇部落格文章中寫道：“快去 Costco 搶購這筆優惠吧！！Ninja 的豪華咖啡濃縮咖啡機售價529.99美元，還能獲贈1張價值80美元的Costco 購物卡。”

