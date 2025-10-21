美澳簽署關鍵礦產協議！川普喊1年後稀土將多到不知如何處理

美國總統川普在美國華盛頓特區白宮內閣會議室會見澳洲總理阿爾巴尼斯。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普和澳洲總理阿爾巴尼斯週一（20日）簽署了1項關於關鍵礦產和稀土的協議，阿爾巴尼斯表示，該協議包括總價值高達85億美元（約新台幣2605.25億元）的項目計劃，而川普則稱「大約1年後，我們將擁有如此多的關鍵礦產和稀土，以至於你們都不知道該如何處理它們」。

CNBC報導，阿爾巴尼斯在白宮與川普會晤時表示，澳洲和美國將在未來6個月內提供10億美元（約新台幣306.5億元）援助，這些項目將立即投入使用。

請繼續往下閱讀...

但白宮隨後發布了1份情況說明書，稱兩國將在未來6個月內，向關鍵礦產項目投資超過30億美元（約新台幣919.5億元）。白宮將該協議描述為一個「框架」。

白宮也表示，美國進出口銀行將發出7份意向書，提供超過22億美元（約新台幣674.3億元）的融資，解鎖高達50億美元（約新台幣1532.5億元）的總投資。

CNBC 已要求白宮和澳洲總理辦公室就阿爾巴尼斯的說法與事實說明書之間的差異作出澄清。

阿爾巴尼斯表示，兩國將有3組合作項目，其中包括美國鋁業公司總理表示，美國將在澳洲投資稀土加工。他說，其中1個計畫是澳洲、美國和日本的合資計畫。

阿爾巴尼斯告訴記者：“我們在這裡要做的就是抓住現有的機會。”

據白宮稱，五角大廈將在西澳投資興建1座年產能100噸的鎵精煉廠。美國鋁業公司8月宣布，正在與日本探討在其位於西澳大利亞的氧化鋁精煉廠進行鎵計畫的可行性。

川普對記者說：「大約1年後，我們將擁有如此多的關鍵礦產和稀土，以至於你們都不知道該如何處理它們。」總統表示，美國仍在與其他國家合作，建立不依賴中國的供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法