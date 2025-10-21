iPhone 17美、中銷售強勁！蘋果股價飆天價 ，市值暴增4.52兆。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕iPhone 17 在美、中銷售強勁，蘋果股價週一飆近4%，收262.24美元新天價，市值增加1476.58億美元（約新台幣4.52兆元），外資將其評等從持有上調至買入，目標價亦上調到315美元。

蘋果週一市值增加1476.58億美元，總市值來到3.89兆美元（約新台幣119.22兆元）。

請繼續往下閱讀...

CNBC報導，根據Counterpoint Research的數據，9月上市的iPhone 17系列在美國和中國的銷售量在上市後的前10天內就比iPhone 16系列高出14%。

Counterpoint 高級分析師張萌萌在報告中表示：「iPhone 17 的基本款對消費者來說非常有吸引力，性價比很高。它配備了更強大的晶片、更出色的顯示器、更大的基礎存儲空間、升級的自拍相機，而且價格與去年的 iPhone 16 相同。購買這款設備是理所當然的，尤其是在考慮渠道折扣和優惠券的情況下。

Loop Capital表示，由於最新一代 iPhone 的需求超出預期，該公司有望實現反彈，因此，將蘋果的評級從“持有”上調至“買入”，並將其目標價從每股 226 美元上調至 315 美元。

Loop Capital 分析師Ananda Baruah 在週一給客戶的報告中表示，雖然華爾街對蘋果iPhone 17 系列產品的優異表現抱有一定預期，但我們認為，到 2027 年，該系列產品仍將具有比華爾街預期更大的上漲空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法