美股收盤》蘋果大漲近4％創新高 美股齊收漲、台積電ADR漲0.89％

〔即時新聞／綜合報導〕美國財報季進入高峰，許多企業獲利表現強勁，而蘋果隨著iPhone 17系列熱賣，股價創下新高，同時投資人也希望美中兩國貿易緊張關係緩和，美國華爾街股市4大指數20日全部收高。

綜合媒體報導，蘋果勁揚近4％，收在每股262.24美元，創下歷史新高。而蘋果股價創新高領漲大盤，費城半導體指數上漲近1.6%，收在6885.03點，創下歷史新高。

其他焦點個股方面，Meta上漲2.13%、Netflix大漲3.27%、Alphabet上漲1.28%、特斯拉上漲1.85％。台積電ADR上漲0.89%，收在297.70美元。

第三季財報進入備受矚目的階段，投資人本週將關注Netflix、IBM、通用汽車、特斯拉與英特爾等大型企業的財報表現。

道瓊工業指數揚升515.97點或1.12%，收46706.58點。

標準普爾500指數上漲71.12點或1.07%，收6735.13點。

那斯達克指數勁揚310.57點或1.37%，收22990.54點。

費城半導體指數攀漲107.05點或1.58%，收6885.03點。

