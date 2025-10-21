AI出口、企業獲利雙重利多，今年台灣GDP東亞第一。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕儘管，亞太地區今年遭遇日益嚴峻的外部挑戰，不過，憑藉人工智慧（AI）出口強勁表現，台灣逆勢突圍！根據亞洲開發銀行（ADB）預測，台灣今年GDP成長率預測值，從3.3％大幅調升至5.1％，是東亞國家當中，成長力道最為強勁、最高，並較7月預測的3.5%大幅調高1.6個百分點。

首先，檢視全球景氣，受美中兩國貿易摩擦與全球需求疲弱影響，不確定性加劇之際，經濟前景已走軟，尤其，多數亞太國家紛紛下修經濟成長預期，唯獨台灣因AI產品出口亮眼，展現強勁韌性，成為區域經濟中的一大亮點。

請繼續往下閱讀...

其中，根據亞洲開發銀行報告，台灣今年上半年因科技出口大幅成長，帶動經濟表現，GDP成長6.8%，將今年2025年台灣地區GDP成長率預測上調至5.1%，這也是全東亞國家最強的。

永豐投信表示，企業獲利同步受惠AI浪潮，台股上市櫃公司表現亮眼；法人預估2025年整體企業獲利年增率可望維持雙位數成長，尤以電子產業最為突出。AI伺服器、先進製程與高速連接等結構性需求持續擴張，產業鏈健康發展，具競爭優勢的企業成為市場焦點。

法人指出，晶圓代工龍頭台積電於10月16日召開法說會並公布第三季財報，受惠AI晶片需求與匯率優勢，毛利率達59.5%、營業利益率50.6%，雙雙創下11季新高。

台積電亦為00888永豐台灣ESG ETF重要成分股之一，隨著AI題材發酵，ETF表現可望同步受惠，成為投資人關注焦點。00888永豐台灣ESG ETF結合AI與永續雙主題，具備配息機制，10月22日為最後買進日，10月23日除息，11月20日發放配息。

永豐投信表示，投資人可至永豐投信官網查詢最新公告，掌握布局台股成長動能的絕佳時機。ETF不僅涵蓋具競爭力的科技企業，更兼顧ESG永續價值，適合追求穩健與前瞻的投資人，00888在AI出口與企業獲利雙重利多加持下，成為2025年台股ETF明星商品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法