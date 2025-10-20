常春藤盟校教授：掌握三種社交技能 就能在職場中成功

如果你希望提升自己的職業生涯，最好掌握機智和情緒管理等技能。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕哥倫比亞大學商業心理學教授托馬斯·查莫羅·普雷穆齊克（Tomas Chamorro-Premuzic） 表示，在職場上，「做你自己」並不是一個好建議。他表示，真實性常常被吹捧為一種令人嚮往的品質，但如果你希望提升自己的職業生涯，最好掌握機智和情緒管理等技能。

普雷穆齊克將高情商定義為理解和管理自己和他人的能力，他表示，高情商是職場上的「基本貨幣」。他說：「這會讓你更有就業能力，也會讓你更有價值。」

請繼續往下閱讀...

根據普雷穆齊克的說法，這是每個人都應該在工作場所練習的三大社交技能。或建立社會聯繫並發展你的事業。

1. 樂於接受回饋

最成功的人「會向他人徵求誠實、批判性的反饋，尤其是那些能夠評判你所做的事情的人，以及那些願意告訴你需要聽到的話，而不是你想聽到的話的人」。

大多數人都願意提供正面的回饋，而不是誠實的觀察，因此提出正確的問題是關鍵。聽取批評時保持冷靜至關重要，否則，你不太可能再次收到誠實的反饋。

2.社會意識

擁有社交能力對你的職業生涯大有裨益。在處理職場動態時，一個關鍵策略是「少關注自己，多關注他人」。

能夠辨識並回應他人的感受是情緒智商的關鍵組成部分。具有社交意識的人能夠分析人際關係並調整自己的行為，而不會顯得虛偽。能夠體諒別人的感受和需求會讓你脫穎而出：「其他人只考慮自己，所以如果你能為他們著想，你就有很大的優勢。」

3.適應性

發揮自己的優勢很誘人，但在學習新技能時忍受不適會幫助你成長。成功人士的一個關鍵特質是，他們願意說「我要嘗試以不同的方式做事，或嘗試一些別的事情，即使我不喜歡它」。

我們常常將內向、靈活或社交等特質視為我們性格的永久特徵，但這種信念可能會阻礙我們發展新技能。

如果你將自己的選擇和決定局限於過去和現在的自我，你就無法創造出一個更加豐富、更加多樣化、更加廣闊的未來自我。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法