北京黔驢技窮！救房市招數盡出 中國70大城市房價跌幅加深

中國房地產市場泡沫自2020年下半年破裂後，迄今仍深陷泥沼。中國70大城市9月房價跌幅加深。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國房地產市場泡沫自2020年下半年破裂後，迄今仍深陷泥沼，即使深圳、上海、北京等主要城市近期鬆綁購房限制，北京當局也多次實施刺激措施，例如降低頭期款和房貸利率、取消限購令、加速危老住宅改建、設立保障性住房專項貸款等，但官方數據顯示，中國70大城市9月房價跌幅加深。

中國國家統計局表示，9月70大城市新屋價格較8月下跌0.41%，跌幅創11個月以來最大；其中，深圳9月新屋價格月跌1%，較8月跌幅0.5%翻倍。9月70大城市中古屋價格則月跌0.64%，跌幅創1年來最大。

過去4年多來，房市持續低迷，已拖累中國經濟成長，今年第三季中國GDP（國內生產總值）成長率4.8%，不及第二季和第一季的5.2%和5.4%，創今年以來最低；房價跌跌不休，也讓有意購屋民眾增加更多疑慮，擔憂買房將無法保值。

中國國家統計局指出，今年前9個月，房地產投資下跌13.9%，跌幅較前8個月12.9%擴大，創下2014年以來最低；包括房地產在內的定投資意外萎縮0.5%，原因是基礎建設和製造業支出放緩。

保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示：「固定資產投資萎縮相當罕見且令人擔憂，中國第四季GDP成長面臨下行壓力。」萬得資訊的數據顯示，中國上一次固定資產投資出現萎縮是在2020年COVID-19疫情期間。

此外，根據中國指數研究院的數據，9月中國百大城市中古屋價格較去年同期大跌7.38%，也較8月下跌0.74%，為連續41個月下跌。9月中國百大城市新屋價格雖較8月小漲0.09%，但漲幅縮小0.11個百分點。

