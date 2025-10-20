世界葡萄頂級地位更迭 麝香葡萄成為新王者 擠下巨峰葡萄

麝香葡萄種植佔據了日本主導市場地位。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕被稱為「葡萄之王」的巨峰葡萄，在日本種植面積方面已失去第一的位置。取而代之的是市場主導地位的麝香葡萄（Shine Muscat）佔據了主導地位。這被認為是由於巨峰葡萄易於食用和種植。

巨峰葡萄是1940年代培育出來的品種，以其粒大、色澤深、甜度高、汁液豐富而聞名。外型美觀，是饋贈佳品，多年來一直是日本鮮食葡萄種植面積最大的品種。根據日本農林水產省統計，自2001年有統計數據以來，巨峰葡萄的種植面積已從2003年的6368.9公頃的峰值大幅下降至2012年的2327.4公頃，這是有數據可查的最近一年。

麝香葡萄（Shine Muscat）由國家農業食品研究機構（NARO）培育。它是白葡萄品種，甜度極高，無籽，可帶皮食用。此品種註冊的第二年（2007年），種植面積為2公頃，但到2022年已增長至2672.9公頃，增長了1300多倍。

2012年東京中央批發市場的巨峰葡萄交易量約2146噸，比10年前減少了近六成。而陽光麝香葡萄的交易量則增加了近四倍，達到約8152噸，單價也上漲了約三成。

據農林水產省稱，日本的葡萄種植者正在老化，而葡萄種植面積正在減少，葡萄對農場來說是沉重的負擔。

與巨峰葡萄相比，陽光麝香葡萄的種植難度更大，例如需要管理果實的顏色，而陽光麝香葡萄的種植難度相對較低，單價也更高，因此人們認為陽光麝香葡萄的種植正在逐漸轉向。

