大武山啟動好氧減碳工程 明年第1季上線

雞蛋大廠大武山牧場科（6952）今日於屏東牧場舉行「好氧減碳工程啟動儀式」，宣布與智聯服務（6751）、易發精機（6425）及宇陽能源科技攜手合作，共同建置有機堆肥設備，處理雞糞等有機廢棄物，轉化為高效有機肥料。（大武山提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕雞蛋大廠大武山牧場科（6952）今日於屏東牧場舉行「好氧減碳工程啟動儀式」，宣布與智聯服務（6751）、易發精機（6425）及宇陽能源科技攜手合作，共同建置有機堆肥設備，處理雞糞等有機廢棄物，轉化為高效有機肥料，該項工程預計於2026年第1季正式上線，將有效提升牧場生產效率，並朝碳中和目標邁進。

大武山表示，自建牧場以來，即導入創新飼養設計，有效減量雞舍排泄物等事業廢棄物，並推動資源化再利用。自2020年起，大武山更積極建立低碳畜禽生產模式，降低畜牧產業碳排放，並與學術機構及政府單位展開多項實驗性合作計畫，期望協助整體產業邁向2050年「淨零排放」的全球目標。

請繼續往下閱讀...

因應產業人工智能管理升級趨勢及為妥善減少碳排放以達永續發展之目的，今年，大武山更進一步推動產品溯源與環境責任，與智聯服務、易發精機及宇陽能源展開智慧化合作，導入AI技術整合資訊，進行數據精算與管理，全面提升營運效率與環保數據的可視化程度。

在減碳策略方面，不僅將事業廢棄物轉化為有機質肥料，更攜手生物碳處理專業公司，推動農業廢棄物轉化為生物碳，有效減少傳統焚燒廢枝所造成的空氣與環境污染。

透過系統化處理流程，將生物碳添加入有機質肥料中，改善土壤地力，實踐護土固碳的循環農業模式，自2024年起，大武山亦全面擴大全場區碳排查作業，並導入第三方查證機制，成功通過ISO 14064-1溫室氣體排放認證，掌握並優化整體碳足跡管理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法