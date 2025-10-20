勞動部全新勞動政策將發布 卓揆重申「2大基本原則」

行政院卓榮泰、勞動部長洪申翰與得獎人員合照。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行政院長卓榮泰上週對外鬆口，勞動部近日將提出移工引進新制。卓榮泰今日表示，勞動部近期將發布整體勞動政策，重申重視本國勞工權益、照顧外來移工安全的「2大原則」，強調外籍移工為補充性質，但在台灣勞動市場中，本國勞工與移工如同「呼吸」一般，必須先有氧氣才能呼吸順暢。

勞動部今（20）日舉行 「114年國家職業安全衛生獎」頒獎典禮，由行政院長卓榮泰親自頒獎，根據勞動部統計，我國職業災害千人率自105年的2.953持續下降至113年的2.375，降幅達19.57%，相當於減少2萬8000餘人次的職業災害給付案件，卓榮泰除了肯定獲獎企業及個人，長期致力於安全健康職場所付出的心血及展現的績效，更期許得獎者引領其他企業能持續精進職業安全衛生文化，共同打造安全衛生的職場環境。

對於外界關注的缺工問題，卓榮泰今日再度重申對於引進移工的態度。卓榮泰再次承諾保障本國勞工的優先就業機會「從來不用懷疑」，同時也允諾要保障本國勞工有更友善的職業安全環境。

卓榮泰向本國勞工喊話，希望能了解在此出發點上，因台灣人力不足必須補充人力，但仍是本國勞工為首，外籍移工是一個補充的性質，但必須把握「2大原則」， 一是落實「本國勞工優先」，確保本國勞工有安全、穩定的工作與合理的環境；對於跨海來台的外籍移工，也以同樣的標準重視他們的安全與權益，如此才能讓台灣的勞動市場有效、安全地運行。

同時，勞動部也持續檢討仲介制度，使其更合理化、更透明，讓仲介業能成為協助產業與勞工的正向力量，而非中間剝削的來源，並加強管理、強化移工轉換雇主的機制，並提升政府在監督與保障過程中的角色。

勞動部長洪申翰也指出，今年8月勞動部已將《職業安全衛生法》修正草案送進立法院，草案3大目標包括強化友善職場、讓責任歸屬更明確，及提高職災求償與保障機制，讓受害勞工能獲得更周全的保護。此外，明年起最低工資將達到月薪2萬9500元、時薪196元，彰顯政府對勞工的承諾，也象徵台灣勞動市場朝合理薪資結構邁進。

