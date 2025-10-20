經部：AMD矽光子研發中心在高雄 預期帶來群聚效應

AMD（超微）在台成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊，並與中山大學等產學研單位共同投入矽光子研究，預期能帶動矽光子產業的群聚效應。（彭博）

〔記者廖家寧／台北報導〕矽光子技術是未來高速運算與資料傳輸的關鍵，高雄立委期盼矽光子技術開發園區、資料中心能落腳高雄。對此，經濟部官員指出，全球IC設計大廠AMD（超微）擇定在台南、高雄兩地設置研發據點，成立矽光子、人工智慧和異質整合研發團隊，並與中山大學等產學研單位共同投入矽光子研究以擴大研發能量，預期能帶動矽光子產業的群聚效應。

經濟部官員指出，AMD所申請經濟部申請A+計畫中的「全球研發創新夥伴計畫」，在台投資額逾86.4億元，其中經濟部補助33.1億元，剩餘53.3億元由AMD自籌，主攻開發AI軟硬體前瞻技術。

官員說明，AI競賽不僅是算力的較勁，散熱技術更是關鍵戰場之一，AI伺服器的能耗中，僅60%轉換為運算電力，40%則成為系統產生的廢熱。，有鑑於此，AMD因應趨勢推動新一代高功率AI晶片，為確保其高速運算仍能維持最佳效能，AMD與經濟部技術合作，經濟部補助工研院開發的「雙相浸沒式冷卻技術」，已成功突破傳統冷卻技術瓶頸，將散熱能力提升至1500W以上，大幅提高AI晶片的運算穩定性與能效。

官員指出，該技術在AMD場域進行驗證，確保新一代高功率AI晶片在高負載環境下維持穩定運作，期能加速大型語言模型（LLM）的訓練與推理。

