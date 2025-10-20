環泥收購美國Tekscan 搶攻機器人AI靈巧手感測元件商機

環泥（1104）今天公告董事會通過授權子公司利永環球科技，以1600萬美元（約新台幣4.94億元）收購美國Tekscan Holdco公司全部股權。（取自Tekscan官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕環泥（1104）今天公告董事會通過授權子公司利永環球科技，以1600萬美元（約新台幣4.94億元）收購美國Tekscan Holdco公司全部股權，合併後兩家公司在電子皮膚領域，可望提供機器人AI靈巧手的訓練工具及機器人的感測元件。

Tekscan為全球薄膜觸覺壓力測量感測器與系統的領導品牌，1987年由麻省理工學院校友成立，有豐富的工業夾爪整合觸覺感測功能的經驗，並致力於發展電子皮膚技術，以超薄、高解析度壓力與力感測技術聞名，產品廣泛應用於工業、醫療和自動控制等領域。

包含汽車工業的安全氣囊測試、電芯組裝壓力分析、飛行器內部結構的壓力監測、半導體製程檢測。

醫療應用主攻牙科數位咬合分析，協助臨床醫師深入分析人體和動物的動作、姿勢與受力情況，以及臥床量測系統利用超薄的壓力感測器，測量人體與床墊等支撐表面間的壓力分佈，用於改善床墊等產品設計。

利永環球科技長期深根品牌廠、面板、半導體上中下游客戶，近年來也在智慧床墊壓力感測系統布局有所斬獲，利永環球與Tekscan整併後，在技術、市場、製造能力、人才屬性都有高度的互補。

以利永壓力感測器的製造能力及Tekscan在全球通路的佈局及產品設計能量，公司預期在業務通路整合後將大幅強化全球布局優勢，利永環球更可以將業務觸角拓展至北美生物力學研究、醫療臨床應用、汽車工業等Tekscan長期佈局的產業。

