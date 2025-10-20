豐興：焦煤高檔支撐 三大產品本週平盤

電爐大廠豐興今日表示，本週鋼筋、廢鋼與型鋼產品全面平盤。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）今日表示，本週鋼筋、廢鋼與型鋼產品全面平盤，以每公噸價格來看，廢鋼收購價維持7800元、鋼筋1.64萬元、型鋼2.3萬元。雖然國際原料價格略有回落，但整體鋼價仍有焦煤高檔支撐，短期市場維持觀望。

在國際行情部分，美國大船廢鋼本週未報價，日本2H廢鋼持平為每公噸315美元（約新台幣9645元），美國貨櫃廢鋼同樣持平為300美元（約新台幣9180元），澳洲鐵礦砂下跌至103.3美元（約新台幣3163元）。

豐興觀察，中國市場進入旺季後需求不如預期，上週成品與半成品價格小幅走低，鐵礦石隨勢下滑，不過焦煤價格仍維持高檔，鋼價跌勢受限。此外，美國國內熱軋產品下跌、鋼廠壓價採購廢鋼，但因收集成本高，美廢對外報價仍堅定。

豐興提到，土耳其方面則採購價略升；日本市場部分，東京製鐵調漲部分地區收購價，對亞洲出口報價維持高檔，但需求偏弱、成交量有限。在國內成品領域，上週鋼筋價格反映市場預期下跌後，本週南部成交仍未放量，買賣雙方持續觀望。

