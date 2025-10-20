先買券再消費享高回饋 LINE Pay「購好券」交易額季增13倍

LINE Pay購好券精選商店交易額季增13倍，餐飲票券最受歡迎。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕行動支付龍頭LINE Pay（連加網路，7722）在全台使用據點已突破65萬處，但仍積極拓展多元業務，其中屬一站式行銷平台、涵蓋8大業別的「購好券」，2025年第3季交易額季增逾13倍，餐飲票券為最受歡迎品項，LINE Pay透過「購好券」平台，協助店家自主發行商品或服務兌換券，成功觸及超過1310萬名用戶。

LINE Pay指出，購好券平台涵蓋餐飲美饌、購物、飲品、生活、交通、娛樂、美容及觀光旅遊等8大類別，店家可依自身需求設定票券折扣、品項與數量，並透過LINE Pay後台即時掌握銷售與使用情況，免除繁複系統串接與履保信託申請。LINE Pay也提供廣告行銷方案，協助商家提升品牌曝光。

請繼續往下閱讀...

第3季向來是暑期出遊與聚餐旺季，也因此帶動票券需求，使「餐飲美饌」類票券銷售季增超過7倍，包含海底撈、大苑子、起家雞、Knock Knock Coffee等連鎖品牌商品券，以及花蓮遠雄悅來大飯店旗下英倫西餐廳與唐苑中餐廳餐券，皆名列熱銷榜。

除餐飲外，「美容」類票券也表現不俗，黛寶拉集團的美顏修護SPA課程與HAPPYHAIR的頭皮養護療程廣受好評，銷售季增達1.8倍。交通類票券方面，Yami Car租車優惠與ViVi PARK停車折抵券亦受歡迎，9月交易金額月增超過55%。

為迎接年底消費旺季，LINE Pay購好券推出精選商店全品項LINE POINTS 30%回饋活動，涵蓋食衣住行育樂各面向。用戶於「天天領券」活動指定商圈消費，可享9折優惠券及40元精選商店折價券雙重優惠，進一步刺激消費。LINE Pay表示，將持續優化購好券平台功能，協助商家拓展行銷通路，並提供用戶更多元、便利的消費選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法