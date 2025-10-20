日月光漲達200元新天價 10/30日召開法說會

日月光營運長吳田玉。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭廠日月光投控（3711）今股價收200元，創投控掛牌以來新高價，上漲4元、漲幅2.04%，連4漲，累計漲幅為17.99%，成交量2.43萬張，其中，外資買超2517張，10月以來，累計買超逾5萬張，連同9月也買超5.15萬張，合計超過10萬張。

日月光投控公布9月自結合併營收達605.61億元，月增7.3%、年增9%，創35個月以來單月新高；第三季合併營收1685.69億元，季增11.8%、年增5.3%，創下11季以來單季新高；今年前三季營收4674.72億元，年增7.92%。

請繼續往下閱讀...

日月光投控將於10月30日召開第三季法說明會，公布第三季財報及說明營運展望。投控上半年稅後每股盈餘3.49元，預估以美元計價，下半年封測業務將逐季成長，受惠AI、HPC應用增加，先進封測是營運成長動能，可望貢獻封測事業達10%的年成長率，ˋ較一般封測業務約年成長中高個位數為高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法