水龍頭打開了？9月新青安受理戶數及金額創新低

財政部公布9月新青安受理戶數3319戶、金額263.52億元，均創上路以來新低。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕儘管金管會宣布9月起新青安貸款不計入「銀行法」72-2條限額，但因房市持續降溫，加上利息補貼近尾聲，9月新青安受理戶數及金額創新低。財政部今公布9月新青安受理戶數3319戶、受理金額263.52億元，均創2023年8月新青安上路以來新低，分別月減9.5%及12.7%；9月新青安撥貸戶數3467戶、撥貸金額278.71億元，為上路以來次低，撥貸金額月減4.9%。

根據財政部統計，9月新青安受理件數3319件、金額263億元，撥貸件數3467件、金額278.71億元。8大公股銀行中，僅台灣銀行受理戶數破千戶，以受理件數1045件、金額82.66億元居冠，土地銀行受理戶數降至751戶、金額59.73億元居次，合庫559戶、金額39.69億元排名第3，其餘公股銀行受理戶數都不到300戶。其中，合庫、台企銀、兆豐銀受理戶數月增，其餘公股銀行均月減。

財政部自2010年12月起推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，協助無自有住宅者購屋，由8家公股銀行以自有資金辦理。2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底

